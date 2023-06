Mort Cause de Décès : Guillaume Bats, l’humoriste, est mort à l’âge de 36 ans.

L’hommage à Guillaume Bats, humoriste talentueux et courageux

Le jeudi 1er juin 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire des fans de l’humoriste français Guillaume Bats. Dark Smile Productions, la société avec laquelle il travaillait, a annoncé son décès dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les circonstances de sa mort demeurent encore inconnues.

Un talent reconnu et apprécié

Guillaume Bats était connu pour son humour corrosif et son autodérision. Il avait réussi à conquérir le cœur de nombreux fans grâce à son talent et à son courage. Né à Reims en 1987, il avait révélé un parcours de vie difficile, ayant été abandonné par sa mère avant son premier anniversaire et ayant passé une grande partie de son enfance entre orphelinat et familles d’accueil.

Malgré ces épreuves, Guillaume Bats avait su canaliser sa douleur et sa souffrance en créant des sketches qui faisaient rire des salles entières. Son humour noir et décapant avait touché un large public, qui avait apprécié sa capacité à rire de lui-même et de sa situation.

Il avait été remarqué pour la première fois à la fin des années 2000, grâce à ses vidéos humoristiques postées sur internet. Il avait ensuite participé à plusieurs émissions de télévision, comme « On demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier, où il avait conquis le public avec son humour décalé et sa capacité à aborder des sujets difficiles avec légèreté.

Une carrière fulgurante

Produit par Jérémy Ferrari et Eric Antoine, Guillaume Bats avait réalisé plusieurs tournées en France, se produisant notamment lors des éditions 2016 et 2017 du Festival Off d’Avignon. Il était actuellement en tournée pour son nouveau spectacle « Inchallah ».

Son talent et sa persévérance avaient été récompensés à plusieurs reprises. En 2015, il avait remporté le Prix de l’Humour noir au Festival de Villeneuve-sur-Lot. En 2016, il avait été sacré « Révélation de l’année » aux Molières.

Des hommages émouvants

La mort de Guillaume Bats a suscité une vague d’émotion et d’hommages sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités du monde du spectacle ont exprimé leur tristesse et leur admiration pour l’humoriste disparu.

L’humoriste Anne Roumanoff a salué sur Twitter « le courage et l’humour » de Guillaume Bats, tandis que l’humoriste Pablo Mira a rendu hommage à son « autodérision et son humour noir ». L’acteur et comique Donel Jack’sman a quant à lui évoqué les « battles de vannes handicapés vs noirs » qu’il avait partagées avec Guillaume Bats.

Guillaume Bats laisse derrière lui un héritage artistique riche et inspirant. Son humour corrosif et sa capacité à rire de sa propre souffrance ont touché des milliers de personnes et ont contribué à briser les tabous et les préjugés sur le handicap et la différence. Il restera à jamais dans le cœur de ses fans comme un artiste talentueux et courageux, qui a su transformer sa douleur en source de créativité et d’inspiration.