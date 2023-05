Mort Cause de Décès : Helmut Berger, la légende autrichienne du cinéma, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger, l’acteur autrichien célèbre pour ses rôles dans les films de Visconti, décède à l’âge de 78 ans

L’acteur autrichien Helmut Berger a célébré ses plus grands succès dans les années 1960 et 1970 grâce à son talent et à son charisme. Il a notamment brillé dans des films réalisés par le célèbre Luchino Visconti. Malheureusement, Berger est décédé jeudi à Salzbourg à l’âge de 78 ans, selon son agence.

Le début de la carrière de Berger

En 1964, Berger travaille comme figurant de cinéma à Rome avant que le célèbre réalisateur Visconti ne le découvre. En 1966, il donne pour la première fois un petit rôle à Berger, et peu de temps après, l’Autrichien joue ses rôles les plus obsédants sous la direction de Visconti. Il brille notamment dans “Les Damnés”, dans “Ludwig II.” où il joue le roi fou de Bavière, et dans “Violence and Passion” aux côtés de la légende hollywoodienne Burt Lancaster.

Les années qui suivent

Dans les années qui suivent, Berger puise de plus en plus dans son passé, il se fait un nom plus avec des apparitions dans des talk-shows qu’avec ses performances d’acteur. Cependant, il reste une figure emblématique du cinéma européen et a inspiré de nombreux acteurs et réalisateurs.

Le site Web de son agence annonce sa mort

« Helmut Berger est décédé aujourd’hui, le 18 mai 2023 à 4 heures du matin, paisiblement, mais de manière inattendue, dans sa ville natale de Salzbourg, peu avant son 79e anniversaire ! Nous vous remercions pour toutes ces nombreuses années d’amitié et de coopération », a déclaré son agence sur son site Web.

Son héritage

Berger laisse derrière lui un héritage important dans le cinéma européen. Il a été salué pour ses performances intenses et passionnées, qui ont marqué l’histoire du cinéma. Son talent et son charisme ont inspiré de nombreux acteurs et réalisateurs à travers le monde. Le site Web de son agence indique maintenant : « Il y a de nombreuses années, Helmut Berger m’a dit : ‘J’ai vécu trois vies. Et en 4 langues ! Je ne regrette rien !” Cet état d’esprit résume parfaitement la vie et la carrière de cet acteur légendaire.