Mort Cause de Décès : Helmut Berger, l’acteur autrichien qui a été la muse de Luchino Visconti, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger, l’icône de la jet-set et du cinéma, est décédé à l’âge de 78 ans dans sa ville natale de Salzbourg, en Autriche. L’acteur autrichien, célèbre pour son style de vie excentrique et sa carrière cinématographique, a été une figure emblématique de la scène artistique pendant des décennies. Sa vie a été caractérisée par le sexe, les drogues et le rock’n roll, mais il a également laissé derrière lui une impression durable dans le monde du cinéma.

Helmut Berger a commencé sa carrière en tant que mannequin et serveur, suivant des cours d’art dramatique. C’est sur le tournage de Sandra, un film de Luchino Visconti avec Claudia Cardinale, que la rencontre entre le maestro et l’Apollon autrichien a eu lieu. Visconti, captivé par la beauté incandescente d’Helmut Berger, l’a rapidement fait passer de serveur à acteur fétiche. Dans Les Damnés (1969), Helmut Berger a joué le rôle d’un aristocrate tourmenté, déguisé en Marlene Dietrich. Dans Ludwig, le crépuscule des dieux (1972), il a incarné un prince Louis de Bavière ténébreux à l’homosexualité refoulée, aux côtés de Romy Schneider, qui jouait le personnage de Sissi. Dans Violence et Passion (1974), il a joué un jeune gigolo.

Helmut Berger a également tourné dans d’autres films célèbres, tels que Le jardin des Finzi-Contini (1970), réalisé par Vittorio de Sica, et Dorian Gray (1970), réalisé par Massimo Dallamano. Il a été acclamé pour son interprétation dans Une Anglaise romantique (1975), réalisé par Joseph Losey, pour lequel il a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de Cannes.

Après la mort de Luchino Visconti en 1976, Helmut Berger a sombré dans l’alcool et la drogue. Sa carrière cinématographique a connu une baisse de régime, et il a été souvent cité dans la presse people pour ses problèmes d’addiction et ses condamnations judiciaires. Il a cependant continué à tourner dans des films, notamment dans le troisième volet du Parrain en 1990.

Helmut Berger est décédé paisiblement mais soudainement dans sa ville natale de Salzbourg, peu de temps avant son 79e anniversaire. Son agent, Helmut Werner, a déclaré dans un communiqué que Helmut Berger avait vécu jusqu’au bout heureux, satisfait et dans un bon état d’esprit à Salzbourg, où il avait décidé de retourner vivre.

En résumé, Helmut Berger a été une figure emblématique du cinéma, célèbre pour sa beauté incandescente, son style de vie excentrique et sa carrière cinématographique. Il a été un acteur fétiche de Luchino Visconti et a joué dans de nombreux films célèbres. Sa vie a été marquée par les addictions et les condamnations judiciaires, mais il est resté une personnalité inoubliable du monde du cinéma. Sa mort est une grande perte pour l’industrie cinématographique, mais son héritage artistique perdurera.