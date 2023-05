Mort Cause de Décès : Helmut Berger, l’acteur autrichien, s’est éteint à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur autrichien Helmut Berger décède à l’âge de 78 ans

Helmut Berger, un acteur autrichien très célèbre dans les années 1970, est décédé à l’âge de 78 ans. Il est surtout connu pour ses performances dans divers films réalisés par le célèbre réalisateur italien Luchino Visconti.

Les performances de Helmut Berger dans les films de Luchino Visconti

Helmut Berger a été découvert par Luchino Visconti lorsqu’il avait 18 ans. Il a joué dans plusieurs films du réalisateur italien, dont La sorcière brûlée vive, épisode du film collectif Sorcières, La chute des dieux, Groupe familial dans un intérieur Et Louis.

Dans La sorcière brûlée vive, Helmut Berger incarne un jeune homme accusé de sorcellerie et condamné à mort. Dans La chute des dieux, il joue le rôle de Martin von Essenbeck, un membre d’une famille riche et influente qui se livre à des intrigues et des complots pour garder le pouvoir. Dans Groupe familial dans un intérieur, il interprète Konstantin, un jeune homme qui essaie de s’émanciper de sa famille oppressive. Et dans Louis, l’un de ses derniers films avec Visconti, il joue le rôle de Louis II de Bavière, un roi qui lutte pour maintenir son pouvoir face à l’opposition de son entourage et de la société.

Ces performances ont permis à Helmut Berger de devenir l’un des acteurs les plus célèbres des années 1970, en particulier en Europe. Il était connu pour son charisme, son sex-appeal et sa capacité à incarner des personnages complexes et tourmentés.

La carrière de Helmut Berger en dehors des films de Luchino Visconti

En plus des films de Luchino Visconti, Helmut Berger a joué dans de nombreux autres films au cours de sa carrière. Il a travaillé avec des réalisateurs tels que Antonio Margheriti, Marco Ferreri et Andrzej Zulawski.

Il a également travaillé à la télévision, où il a joué dans des séries telles que Dynastie et Arabesque. Il a également participé à des émissions de téléréalité, notamment La Ferme Célébrités en Afrique et Big Brother VIP en Italie.

La vie personnelle de Helmut Berger

La vie personnelle de Helmut Berger a été tumultueuse. Il a été marié deux fois, d’abord avec l’actrice allemande Heidi Lohner, puis avec la journaliste italienne Marisa Berenson. Il a également eu des relations avec des hommes, notamment le célèbre styliste Yves Saint Laurent.

Il a également lutté contre des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme tout au long de sa vie. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes de santé liés à ces addictions.

Hommages à Helmut Berger

Le décès de Helmut Berger a suscité de nombreux hommages de la part de ses fans et de ses collègues. La réalisatrice italienne Lina Wertmüller a déclaré : « Helmut Berger était un acteur extraordinaire, avec un charisme unique et une grande sensibilité. Il était l’un des plus grands acteurs de notre temps. »

Le réalisateur italien Franco Zeffirelli a également rendu hommage à Helmut Berger, déclarant : « C’était un acteur exceptionnel, avec une grande présence sur scène et à l’écran. Il était un artiste complet, capable de jouer des rôles très différents avec une grande intensité et une grande émotion. »

Le décès de Helmut Berger marque la fin d’une époque pour le cinéma européen. Il restera à jamais dans l’histoire du cinéma comme l’un des acteurs les plus charismatiques et les plus talentueux de sa génération.