Rafael Nadal: un forfait à Roland-Garros et un parfum d’inéluctable retraite

Le monde du tennis a été choqué par l’annonce de Rafael Nadal, l’un des trois Magnifiques, selon laquelle il ne participera pas au tournoi de Roland-Garros cette année. Nadal, qui a remporté le tournoi à 14 reprises, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il serait indisponible “les prochains mois”. C’est un coup dur pour ses fans, qui s’attendaient à le voir défendre son titre cette année.

Depuis son premier sacre sur la terre battue parisienne en 2005, Nadal n’a jamais fait faux bond Porte d’Auteuil. Il y a accumulé plus de 110 victoires et n’a connu que trois défaites, plus un forfait en cours de tournoi en 2016 à cause de son poignet gauche. L’année dernière, même un pied gauche anesthésié pour contenir la douleur provoquée par le mal chronique dont il souffre depuis l’âge de 18 ans (syndrome de Müller-Weiss) ne l’avait pas empêché d’y triompher pour la quatorzième fois, et pour la 22e fois en Grand Chelem – record masculin partagé avec Novak Djokovic depuis.

Les organisateurs de Roland-Garros ont réagi à l’annonce de Nadal en déclarant qu’ils espéraient le revoir l’année prochaine. Ils ont écrit sur Twitter : “Tu vas assurément nous manquer à Roland-Garros cette année. Prends soin de toi pour revenir plus fort sur les courts. Nous espérons te revoir l’année prochaine à Paris”.

Nadal a déclaré qu’il prévoyait que l’année prochaine serait sans doute la dernière année de sa carrière, précisant qu’il allait arrêter de s’entraîner durant quelques mois. “J’ai besoin de m’arrêter, parce que sinon, je ne sais même pas si j’arriverai à l’année prochaine”, a-t-il précisé.

Les blessures ont très souvent rattrapé Nadal tout au long des plus de vingt ans de sa carrière d’exception, mais elles ne lui laissent quasiment aucun répit depuis un an, de son pied à sa hanche gauches, en passant par deux déchirures abdominales l’été dernier. En neuf mois, il n’a ainsi joué que treize matches (un titre en Grand Chelem demande d’en gagner sept) et en a perdu huit. Au classement, il a glissé, pour l’instant, au quatorzième rang.

Néanmoins, Nadal a déclaré qu’il veut revenir sur les cours avant sa retraite, pour une ultime saison en 2024. Son “objectif pourrait être de jouer la Coupe Davis” en novembre, histoire d’entamer “avec des garanties”, “ce qui pourrait être la dernière année” de sa carrière. Cette annonce laisse planer un parfum d’inéluctable retraite pour l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps.

En conclusion, l’annonce du forfait de Rafael Nadal pour le tournoi de Roland-Garros a choqué le monde du tennis. Les fans du joueur espagnol espéraient le voir défendre son titre cette année, mais les blessures qui l’ont rattrapé depuis un an l’ont contraint à prendre une pause prolongée. Cependant, Nadal a déclaré qu’il veut revenir sur les courts avant sa retraite, pour une ultime saison en 2024. Les fans du joueur espagnol rêvent de le voir remporter une 15ème fois la Coupe des Mousquetaires à Roland-Garros.