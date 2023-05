Mort Cause de Décès : Helmut Berger, l’acteur et légende, a passé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger, l’acteur autrichien célèbre pour ses rôles aux côtés de Romy Schneider, Elizabeth Taylor, Henry Fonda et Burt Lancaster dans les années 1960, est décédé à l’âge de 78 ans à Salzbourg le 18 mai 2023. Berger s’est fait connaître en jouant dans “The Damned” de Luchino Visconti, qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. Il a remporté un Oscar en 1972 pour son rôle dans “Le Jardin de Finzi Contini”, qui a été nommé meilleur film en langue étrangère.

Bien qu’il ait été considéré comme le plus bel homme du monde et qu’il ait posé pour Playboy, la vie de Berger a été marquée par des frasques et des excès. La mort de Visconti, son compagnon de 38 ans son aîné, a plongé Berger dans une crise profonde en 1976, suivie d’une période de toxicomanie et d’alcoolisme. En 2018, il a admis que l’alcool avait gâché sa vie.

Berger était connu pour ses apparitions à la télévision plutôt que pour ses performances cinématographiques. Il a joué un rôle de soutien dans la troisième partie de l’épopée mafieuse “Le Parrain” à la fin des années 1980, mais il a déclaré qu’il détestait Hollywood et tout ce qu’il représentait.

Au cours de ses dernières années, Berger a continué à jouer, notamment dans “Der Teufelsgeiger” en 2013 et dans le rôle du couturier Yves Saint Laurent dans le film éponyme en 2014. En 2018, il a même fait ses débuts au théâtre en tant que baron baroque à la Volksbühne Berlin.

Cependant, Berger a été impliqué dans plusieurs scandales au cours de sa vie, notamment lorsque des images de lui en train de se masturber ont été montrées dans le documentaire de 2015 “Helmut Berger, acteur”. Berger a poursuivi le réalisateur Andreas Horvath, mais a perdu en raison d’une déclaration de consentement qu’il avait signée pour le film.

Malgré tous ces scandales, Berger a continué à vivre sa vie avec excentricité et à profiter des plaisirs de la vie. Selon ses propres déclarations, il vivait avec une pension de 200 euros et son agence n’avait jamais payé de cotisations sociales. La vie de Berger était une célébration de l’individualité et de la liberté, et il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus uniques et les plus talentueux de sa génération.