Mort Cause de Décès : Helmut Berger, l’acteur proche de Visconti, décède à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger, l’un des acteurs fétiches de Visconti, est décédé à l’âge de 78 ans en Autriche. Le comédien autrichien, polyglotte et longtemps réputé pour sa beauté, est connu pour ses rôles dans « Les Damnés » (1969) et « Ludwig, le crépuscule des dieux » (1973) de Visconti. Il y incarne un prince Louis de Bavière tourmenté, aux côtés de Romy Schneider rejouant le personnage de Sissi.

Habitué des personnages aristocratiques, devant la caméra de son mentor, Helmut Berger a également tourné sous la direction de Vittoria de Sica dans « Le jardin des Finzi Contini » (1970). Il a entretenu une longue relation amoureuse avec Visconti jusqu’à sa mort en 1976.

Helmut Berger est né le 29 mai 1944 à Bad Ischl, en Autriche. Il a commencé sa carrière au théâtre avant de se faire remarquer au cinéma dans les années 1960. C’est en 1969 qu’il obtient son rôle le plus célèbre, celui de Martin von Essenbeck dans « Les Damnés » de Luchino Visconti. Ce film, qui dépeint la déchéance d’une famille d’industriels allemands sous le régime nazi, est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du réalisateur italien.

Helmut Berger a ensuite tourné sous la direction de Visconti dans « Mort à Venise » (1971) et « Ludwig, le crépuscule des dieux » (1973). Dans ce dernier film, il incarne le prince Louis II de Bavière, un personnage tourmenté qui finit par sombrer dans la folie. La prestation de Berger est saluée par la critique, qui voit en lui l’héritier de Marlon Brando et de James Dean.

En dehors de sa collaboration avec Visconti, Helmut Berger a travaillé avec de nombreux autres réalisateurs, notamment Vittorio De Sica, Marco Ferreri et Andrzej Zulawski. Il a également tourné à Hollywood, où il a joué dans des films comme « Ash Wednesday » (1973) de Larry Peerce et « The Godfather Part III » (1990) de Francis Ford Coppola.

Cependant, la carrière de Helmut Berger a été ponctuée de périodes d’absence et de dépression. En 1981, il a été victime d’un grave accident de voiture qui l’a laissé avec des séquelles physiques et psychologiques. Il a également souffert d’une addiction à l’alcool et à la drogue, qui a affecté sa santé et sa carrière.

Malgré ces difficultés, Helmut Berger a continué à travailler jusqu’à la fin de sa vie. En 2012, il a tourné dans « Saint Laurent » de Bertrand Bonello, un film qui retrace la vie du célèbre couturier français. Dans ce film, Berger incarne Pierre Bergé, le compagnon de Yves Saint Laurent.

Helmut Berger restera dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux et les plus charismatiques de sa génération. Son jeu subtil et intense, sa beauté magnétique et sa collaboration avec Luchino Visconti ont marqué l’histoire du cinéma. Sa mort est une perte pour le monde du cinéma, qui perd l’un de ses grands artistes.