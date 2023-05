Mort Cause de Décès : Helmut Berger, l’acteur proche de Visconti, décède à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger, l’un des acteurs fétiches du réalisateur italien Luchino Visconti, est décédé jeudi à l’âge de 78 ans en Autriche, selon un communiqué de son agence Helmut Werner. L’acteur autrichien, polyglotte et longtemps réputé pour sa beauté, est connu pour ses rôles dans « Les Damnés » (1969) et « Ludwig, le crépuscule des dieux » (1973) de Visconti.

Dans « Ludwig, le crépuscule des dieux », Helmut Berger incarne un prince Louis de Bavière tourmenté, aux côtés de Romy Schneider rejouant le personnage de Sissi. Habitué des personnages aristocratiques, devant la caméra de son mentor, Helmut Berger a également tourné sous la direction de Vittoria de Sica dans « Le jardin des Finzi Contini » (1970). Il a entretenu une longue relation amoureuse avec Visconti jusqu’à sa mort en 1976.

Cependant, sa carrière a ensuite ralenti et c’est dans les pages people qu’il s’est fait le plus remarquer, menant « la dolce vita toute sa vie durant », selon les termes de son agent. Drogue, tentatives de suicide, liaisons tapageuses et scandales en tout genre ont jalonné une grande partie de sa vie.

Malgré tout, Helmut Berger reste une figure marquante du cinéma européen des années 60 et 70, et son talent d’acteur n’a jamais été remis en question. Il a laissé derrière lui une filmographie riche et variée, qui témoigne de son charisme indéniable et de sa capacité à incarner des personnages complexes et nuancés.

Sa disparition est une perte pour le monde du cinéma, mais son héritage artistique restera à jamais gravé dans l’histoire du septième art.