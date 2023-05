Mort Cause de Décès : Helmut Berger, l’acteur proche de Visconti, décède à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur Helmut Berger

Helmut Berger est un acteur autrichien connu pour ses rôles dans «Les Damnés» (1969) et «Ludwig, le crépuscule des dieux» (1973) de Visconti. Il a également tourné sous la direction de Vittoria de Sica dans «Le jardin des Finzi Contini» (1970). Berger a entretenu une longue relation amoureuse avec Visconti jusqu’à sa mort en 1976. Il a été réputé pour sa beauté et son talent de polyglotte.

Dans le « Saint-Laurent » de Bonello

Dans le film « Saint-Laurent » de Bertrand Bonello, Helmut Berger incarne un personnage aristocratique, ce qui correspond à l’un de ses rôles fétiches. Sa carrière a ralenti après les années 1970 et il s’est fait remarquer dans les pages people pour ses problèmes de drogue, ses tentatives de suicide, ses liaisons tapageuses et ses scandales en tout genre. Il a publié ses mémoires en 1998, dans lesquelles il relate ses aventures avec des célébrités telles que Mick Jagger et Federico Fellini. Ses mémoires ont ravivé une ancienne inimitié avec Alain Delon, autre acteur fétiche de Visconti.