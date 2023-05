Mort Cause de Décès : Helmut Berger, l’inoubliable acteur autrichien de Vicomte, décède à l’âge de 78 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger: la vie tumultueuse d’un acteur iconique

L’acteur autrichien Helmut Berger, connu pour son rôle dans le film « Ludwig, le crépuscule des dieux » de Luchino Visconti, est décédé à l’âge de 78 ans. Il était une figure emblématique de la jet-set, qui menait une vie de sexe, de drogues et de rock. Né le 29 mai 1944 à Bad Ischl, Helmut Berger était serveur et mannequin avant de suivre des cours de théâtre. Sa beauté éclatante attire l’attention de Visconti sur le tournage du film « Sandra ». Ainsi, il devient rapidement l’un des acteurs préférés du réalisateur italien.

Helmut Berger est surtout connu pour son rôle de Ludwig, le prince homosexuel de Bavière dans « Ludwig, le crépuscule des dieux » de Visconti. Ce rôle lui a valu une reconnaissance internationale et a été l’un des points forts de sa carrière. Il a également joué dans d’autres films de Visconti, tels que « Les Damnés » et « Violence et passion ». Helmut Berger a également travaillé avec d’autres réalisateurs, notamment Vittorio de Sica dans « Le Jardin de Finzi Contini » et Joseph Losey dans « L’Anglaise romantique ».

Cependant, après la mort de Visconti en 1976, Helmut Berger sombre dans l’alcool et la drogue. Sa vie personnelle tumultueuse et ses condamnations pénales ont fait les gros titres des journaux. Il a raconté des histoires folles de ses nuits à Rome, où il vivait. En 2007, il a reçu le Teddy Award pour l’ensemble de sa carrière à la Berlinale.

Malgré ses problèmes d’addiction, Helmut Berger a continué à jouer dans des films jusqu’à sa mort. Sa dernière apparition à l’écran était dans le film « Saint Laurent » de Bertrand Bonello en 2014. Helmut Berger était également connu pour son style de vie extravagant et sa présence régulière dans les soirées de la jet-set internationale.

Helmut Berger était une personnalité complexe et fascinante, qui a connu des hauts et des bas tout au long de sa vie. Il avait déclaré avoir vécu trois vies et parlait quatre langues. Il était l’un des acteurs les plus emblématiques de l’époque de Visconti, dont il était l’un des acteurs préférés. Sa mort marque la fin d’une époque pour le cinéma italien, mais son héritage cinématographique est immortel.