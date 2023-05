Mort Cause de Décès : Helmut Berger, l’inoubliable Ludwig de Luchino Visconti, est décédé – Corriere.it

Nécrologie – Mort cause de décès.

Helmut Berger, l’inoubliable acteur de cinéma

L’acteur de 78 ans Helmut Berger est décédé hier à Salzbourg, en Autriche. Il avait été lancé par le réalisateur italien Luchino Visconti, dont il fut longtemps le partenaire, dans deux chefs-d’œuvre célèbres, “La Chute des Dieux” et “Ludwig”, une biographie de Ludwig II de Bavière.

Un acteur charismatique et controversé

Helmut Berger était considéré comme l’un des acteurs les plus charismatiques de sa génération. Il était également connu pour son tempérament très imprévisible et ses nombreux excès. Il a joué dans plus de 100 films au cours de sa carrière, qui a duré plus de cinq décennies. Son visage angélique lui a valu d’être surnommé le “diable au visage d’ange”.

Berger était également connu pour son style de vie extravagant. Il a été marié à la célèbre styliste italienne Marisa Berenson et a été impliqué dans des scandales liés à la drogue et à l’alcool. Malgré ces controverses, il a toujours été considéré comme l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération.

Une carrière prolifique

Helmut Berger a commencé sa carrière cinématographique en 1963 en jouant dans le film “Les damnés” de Luchino Visconti. Il a ensuite joué dans plusieurs films du réalisateur italien, dont “La Chute des Dieux” et “Ludwig”. Berger a également travaillé avec d’autres grands réalisateurs, tels que Bernardo Bertolucci, Ken Russell et Andrzej Żuławski.

Il a reçu de nombreux prix pour son travail, notamment le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1973 pour son rôle dans “La Chair de l’orchidée”. Il a également remporté le David di Donatello du meilleur acteur en 1980 pour son rôle dans “La Lune”.

Un héritage durable

Malgré sa vie tumultueuse et ses nombreux excès, Helmut Berger restera à jamais dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Son charisme et sa présence à l’écran ont marqué une époque du cinéma européen.

De nombreux acteurs et réalisateurs ont été influencés par son travail, et il a inspiré de nombreux artistes à travers le monde. Sa mort est une perte pour le monde du cinéma, mais son héritage durable continuera d’inspirer les générations futures.

Conclusion

Helmut Berger était un acteur charismatique et controversé, dont la carrière cinématographique prolifique a duré plus de cinq décennies. Il a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs de son époque et a remporté de nombreux prix pour son travail. Sa mort est une perte pour le monde du cinéma, mais son héritage durable continuera d’inspirer les générations futures.