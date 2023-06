Mort Cause de Décès : Henri Després, le maire, a perdu la vie.

Un maire engagé pour sa commune

Henri Després était devenu maire de sa commune, Thun-Saint-Martin, après en avoir été conseiller municipal. Ce dernier s’est toujours fortement investi pour son village. Maire depuis plus de trente ans — élu en 1982, il cumule sept mandats d’élu dont six comme maire —, Henri Després était un maire dévoué pour sa commune. Il est décédé ce vendredi 2 juin.

Henri Després a consacré sa vie à sa commune de Thun-Saint-Martin. Il n’a jamais ménagé ses efforts pour améliorer la vie de ses habitants et faire rayonner son village. Élu en 1982, il a été réélu six fois de suite, témoignant ainsi de la confiance que lui portait la population de Thun-Saint-Martin. Durant ses mandats, il a notamment travaillé sur la rénovation de l’église Saint-Martin, la construction d’une salle des fêtes, l’extension de l’école primaire, la mise en place de circuits touristiques, etc.

Un homme proche de ses concitoyens

Henri Després était un maire de proximité. Il était toujours disponible pour ses administrés et n’hésitait pas à se rendre chez eux pour discuter de leurs problèmes ou de leurs projets. Il avait à cœur de créer du lien social dans sa commune en organisant régulièrement des événements festifs, culturels ou sportifs. Il était également très impliqué dans la vie associative de Thun-Saint-Martin et soutenait activement les initiatives locales.

Un hommage rendu à l’église d’Iwuy

La disparition d’Henri Després a suscité une grande émotion dans sa commune et au-delà. Les habitants de Thun-Saint-Martin ont salué la mémoire d’un homme qui a consacré sa vie à leur service. Les élus locaux et les représentants de l’État ont également exprimé leur tristesse et leur reconnaissance pour son action. Les funérailles d’Henri Després ont eu lieu le mercredi suivant son décès, à l’église d’Iwuy, où de nombreuses personnes sont venues lui rendre un dernier hommage.

Un héritage à perpétuer

Henri Després laisse derrière lui un héritage considérable. Son action a contribué à faire de Thun-Saint-Martin une commune dynamique et attractive. Son engagement pour le bien-être de ses concitoyens a inspiré de nombreux autres élus locaux. Il revient désormais à ceux qui lui succéderont de poursuivre son œuvre et de continuer à faire vivre l’esprit de solidarité et de proximité qu’il a instauré.