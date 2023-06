Mort Cause de Décès : Héroïsme en Amérique: Un NRI telugu perd la vie en sauvant son fils de la noyade dans les eaux de plage de Californie – Aryan Vaidya, étudiant à l’université de l’Indiana, Siddhant Shah et Jonnalagadda Srinivasa Murthy

Nécrologie – Mort cause de décès.

Tragédie en Amérique: Un Père Héros

Une tragédie s’est produite dans une famille Telugu en Amérique. Le père a perdu la vie en sauvant son fils qui se noyait dans la mer. L’incident s’est produit en Californie Jonnalagadda Srinivasa Murthy(Jonnalagadda Srinivasa Murthy) identifié. La tragédie s’est produite à Panther Beach à Santacruz la semaine dernière alors qu’il était en vacances avec sa famille.

Un acte héroïque

Le père, Jonnalagadda Srinivasa Murthy, a vu son fils se noyer dans la mer alors qu’ils étaient en vacances à Panther Beach en Californie. Sans hésiter, il s’est précipité pour le sauver, bravant les vagues et les courants forts. Malheureusement, il a perdu la vie dans cette tentative désespérée de sauver son fils. Son fils a réussi à être sauvé, mais il a dû être hospitalisé pour des soins intensifs.

Un Hommage à la bravoure

La tragédie de Jonnalagadda Srinivasa Murthy est un exemple émouvant du courage et de l’amour d’un père pour son fils. Sa bravoure et son dévouement pour sauver son fils ont été salués par des milliers de personnes du monde entier. La famille a reçu de nombreux hommages et des messages de condoléances.

Un Hommage à la communauté Telugu

La communauté Telugu a également rendu hommage à Jonnalagadda Srinivasa Murthy en organisant une veillée en sa mémoire. Les membres de la communauté ont exprimé leur tristesse et leur gratitude pour son sacrifice et ont offert leur soutien à la famille endeuillée. La veillée a été une occasion pour les membres de la communauté de se rassembler et de partager leur peine.

Un exemple pour tous

La bravoure de Jonnalagadda Srinivasa Murthy est un exemple pour tous. Sa détermination à sauver son fils est un exemple de courage et de dévouement envers sa famille. Sa tragédie est un rappel de l’importance de la vie et de l’amour pour nos proches. Nous sommes tous inspirés par son sacrifice.

Conclusion

La tragédie de Jonnalagadda Srinivasa Murthy a ému le monde entier. Son acte héroïque de sauver son fils restera un exemple de bravoure et de dévouement envers sa famille. La communauté Telugu a rendu hommage à son sacrifice, et nous sommes tous inspirés par son exemple. Nous devons nous rappeler l’importance de la vie et de l’amour pour nos proches, et de ne jamais prendre leur présence pour acquise.