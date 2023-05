Mort Cause de Décès : “Hockey30 | Michel Côté est décédé”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un jour triste pour le Québec : Michel Côté nous quitte

C’est avec une grande tristesse que le Québec a appris la nouvelle du décès de l’acteur Michel Côté, survenu le 29 mai 2022. Âgé de 72 ans, l’acteur souffrait d’une maladie de la moelle osseuse. Sa famille et ses proches ont annoncé la nouvelle par voie de communiqué, demandant de respecter leur besoin de se retirer de l’espace public.

Un acteur mythique

Michel Côté restera à jamais présent dans la mémoire collective des Québécois. Il s’est illustré dans une quarantaine de films et de séries télé, dont certains sont devenus des classiques du cinéma québécois, comme Omertà, Cruising Bar, C. R. A. Z. Y. ou encore De père en flic. Mais c’est surtout pour son rôle dans la pièce Broue que Michel Côté restera dans les mémoires. Avec ses comparses Marc Messier et Marcel Gauthier, il a joué plus de 3300 fois cette pièce culte, écrite par Claude Meunier, Louis Saia, Francine Ruel et Jean-Pierre Plante. Michel Côté y incarnait les personnages de Verrue, Pointu, Fernand, Gérard et Ti-Mil.

Un retrait de la vie publique

En avril 2022, Michel Côté avait annoncé son retrait de la vie publique pour une période indéterminée. En février dernier, l’entourage du comédien confirmait qu’il avait finalement reçu une greffe de la moelle osseuse, suscitant beaucoup d’espoir quant à sa guérison. Malheureusement, Michel Côté s’en est allé, laissant derrière lui sa femme Véronique Le Flaguais et ses deux garçons Maxime Le Flaguais et Charles Côté.

Un hommage à venir

Aucune annonce n’a encore été faite concernant les cérémonies entourant le décès de Michel Côté, mais nul doute que les hommages seront nombreux. Les Québécois perdent l’un de leurs plus grands acteurs, qui aura marqué plusieurs générations par son immense talent et sa passion pour son métier.

Pensées et prières pour sa famille

En ces moments difficiles, nos pensées et nos prières vont à la famille de Michel Côté, ainsi qu’à tous ses proches et amis. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et de réconfort dans cette épreuve difficile.