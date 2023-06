Mort Cause de Décès : Homme retrouvé assassiné dans sa baignoire à Avignon : sa mort remonte à plusieurs semaines.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un homme retrouvé assassiné dans sa baignoire à Avignon

Son corps avait été retrouvé dans un état de putréfaction avancé ce vendredi soir, ce qui laissait penser à une mort remontant à plusieurs jours. L’homme découvert dans la baignoire de son appartement au 6 de la place Robert-Blanc, quartier Saint-Ruf, à Avignon, serait en fait mort depuis plusieurs semaines déjà. C’est l’autopsie de sa dépouille effectuée ce mardi matin à l’Institut médico-légal de Nîmes qui a établi ce constat, sans pouvoir donner de date précise, vue son état de décomposition. Les médecins légistes ont en revanche pu établir les causes de la mort. Là encore, peur de surprises, l’homme de 61 ans ayant été trouvé les mains ligotées avec les traces d’un coup très violent sur le crâne. La victime a bien été frappée, pas mal de lésions ayant été constatées sur son visage et au niveau du crâne. Le corps portait aussi trace de lésions au niveau du cou, qui témoignent de la strangulation subie. Le corps portait aussi trace de lésions au niveau du cou, qui témoignent de la strangulation subie Privilégiée depuis le départ par les enquêteurs de la police judiciaire d’Avignon, la piste criminelle est donc bel et bien la bonne. Reste à savoir qui pouvait en vouloir à cet homme installé là depuis quelques mois et dont les fréquentations faisaient beaucoup parler dans le quartier. Ce que les policiers savent, c’est que Didier G. a été vu vivant pour la dernière fois le 22 avril. Il avait alors déclaré à un proche s’être fait passer à tabac par trois individus. Les mêmes revenus quelques heures ou jours après pour “finir le travail” ?

L’enquête se poursuit pour déterminer l’identité du ou des auteurs de ce crime odieux qui a bouleversé le quartier Saint-Ruf et les proches de la victime. L’assassinat d’un homme dans sa propre baignoire, dans des circonstances aussi violentes, est un acte particulièrement choquant qui ne peut rester impuni. Les autorités judiciaires mettront tout en œuvre pour élucider ce crime et traduire les responsables en justice.