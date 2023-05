Mort Cause de Décès : “Ichaka said: ‘Father is dead, now we are fathers'”; Ibrahim Kutty said in French.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La tristesse de Mammootty à la mort de son père

Mammootty, l’un des acteurs les plus populaires de l’industrie cinématographique malayalame, a été profondément touché par la mort de son père. Ibrahim Kutty, un ami proche de Mammootty, a partagé une anecdote émouvante sur la relation entre l’acteur et son père.

Le surnom d’Ichaka

Selon Ibrahim Kutty, Mammootty est surnommé “Ichaka” par ses proches. Ce surnom est un terme affectueux en malayalam, la langue maternelle de Mammootty. Il est couramment utilisé pour désigner les petits garçons, mais dans le cas de Mammootty, c’est un surnom qui lui est resté depuis l’enfance.

Ce surnom témoigne de l’affection et de la proximité qui existe entre Mammootty et sa famille. C’est un signe de respect et d’amour qui montre à quel point il est important pour eux. Cela montre également à quel point Mammootty est proche de ses racines et de sa culture.

Les larmes de Mammootty

Lorsque le père de Mammootty est décédé, l’acteur a été profondément touché. Il a fondu en larmes, témoignant de l’amour qu’il avait pour son père. Cette scène émouvante a été rapportée par Ibrahim Kutty, qui était présent à ce moment-là.

Ces larmes ont montré à quel point Mammootty était un homme sensible et aimant. Elles ont également témoigné de l’amour et du respect qu’il avait pour son père. La mort d’un parent est toujours une épreuve difficile, mais dans le cas de Mammootty, cela a été particulièrement difficile en raison de la relation étroite qu’il avait avec son père.

La carrière de Mammootty

Mammootty est l’un des acteurs les plus talentueux et les plus respectés de l’industrie cinématographique malayalame. Au cours de sa longue carrière, il a interprété de nombreux personnages mémorables et a remporté de nombreux prix pour son travail.

Ses performances ont été saluées par les critiques et le public, ce qui a fait de lui l’un des acteurs les plus populaires et les plus influents de l’industrie. Il a également été impliqué dans de nombreuses œuvres de bienfaisance et a utilisé sa renommée pour aider les plus démunis.

Conclusion

La mort du père de Mammootty a été un moment difficile pour l’acteur, qui a témoigné de son amour et de son respect pour son père en fondant en larmes. Cette anecdote partagée par Ibrahim Kutty montre à quel point la relation entre Mammootty et sa famille est importante.

Cette histoire témoigne également de la sensibilité et de l’amour de Mammootty envers sa famille et de son profond attachement à sa culture. Ces qualités ont contribué à faire de lui l’un des acteurs les plus aimés et les plus respectés de l’industrie cinématographique malayalame.