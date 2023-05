Nécrologie – Mort cause de décès.

L’écrivain ukrainien Ihor Mysiak est décédé au front, laissant derrière lui son premier roman majeur intitulé “The Factory”. L’auteur lui-même a décrit le livre comme un roman sur la vie qu’il a dû quitter pour aller à la guerre.

Les circonstances exactes de la mort de Mysiak ne sont pas connues, mais il a rejoint l’unité des Forces de défense territoriales en mars 2022 et a participé à la libération de l’oblast de Kherson des envahisseurs russes. Avant cela, il avait servi dans le régiment d’Azov en tant qu’ambulancier et combattant de sauvetage.

Mysiak était sur le point d’avoir 30 ans en juin et était lauréat de plusieurs concours et festivals littéraires. Il avait été publié dans des magazines tels que “Literaturniy Chernihiv”, “Dzvin”, et dans l’anthologie “Young Voices”, entre autres.

Son premier roman, “The Factory”, a été publié en novembre 2022. L’annotation indique qu’il s’agit d’un travail “sur le choix personnel et l’illusion personnelle, sur la question de savoir s’il est même possible d’obtenir le bonheur, et aussi sur la question de savoir s’il est déjà conseillé de toujours obtenir ce que vous voulez”.

La mort de Mysiak est un rappel poignant des sacrifices que font les soldats et les écrivains qui risquent leur vie pour défendre leur pays et leur liberté. Son travail littéraire restera un témoignage éloquent de son engagement envers la vérité et la justice.

Cette triste nouvelle nous rappelle également que la guerre a des conséquences humaines dévastatrices et qu’elle touche tous les secteurs de la société, y compris les arts et la culture. Les écrivains, les artistes et les intellectuels sont souvent les premiers à être persécutés dans les régimes autoritaires et les conflits armés.

Dans le cas de Mysiak, sa mort prématurée est une tragédie pour la littérature ukrainienne et pour tous ceux qui ont été touchés par son travail. Nous espérons que son héritage littéraire continuera d’inspirer les générations futures et de promouvoir la liberté d’expression et les droits de l’homme en Ukraine et dans le monde entier.

En fin de compte, la mort de Mysiak est un rappel de la nécessité de mettre fin aux conflits armés et de travailler ensemble pour construire un monde plus pacifique et plus juste. Nous devons cesser de glorifier la guerre et de chercher des solutions pacifiques aux conflits qui menacent la paix et la stabilité dans le monde.