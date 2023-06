Mort Cause de Décès : «Il a expiré dans mes bras»

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un ouvrier perd la vie lors d’un éboulement sur un chantier à Pepinster: « Il est mort dans mes bras »

Dans la ville de Pepinster, en Belgique, un ouvrier a perdu la vie lors d’un éboulement sur un chantier. Les secours ont été appelés sur les lieux et ont travaillé pendant des heures pour tenter de sauver la victime, mais malheureusement, ils n’ont pas réussi à le sauver. L’homme est décédé peu de temps après l’accident.

L’incident s’est produit sur la rue Lefin de Pepinster, où des secours ont été appelés pour un éboulement sur un chantier de construction. Les autorités ont immédiatement dépêché des équipes de secours sur les lieux, mais elles ont eu du mal à atteindre la victime.

Les équipes de secours ont travaillé pendant des heures pour tenter de sauver l’ouvrier, en utilisant des pelles, des pioches et d’autres outils pour tenter de dégager les débris. Cependant, en raison de la nature de l’éboulement, les secours ont eu du mal à atteindre la victime.

Finalement, les secours ont réussi à atteindre l’homme, mais il était déjà trop tard. Il est décédé peu de temps après l’accident. Les témoins ont décrit la scène comme étant horrible et ont déclaré que l’ouvrier était mort dans les bras d’un de ses collègues.

Les autorités ont ouvert une enquête sur l’incident pour déterminer les circonstances exactes de l’éboulement. Les travailleurs du chantier ont été interrogés pour savoir s’ils avaient remarqué des signes avant-coureurs de l’éboulement ou s’ils avaient des informations sur la sécurité du site.

Les autorités ont également annoncé que la zone serait fermée jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et que les travaux de déblaiement soient effectués. Les travailleurs du chantier ont été invités à rester à l’écart de la zone jusqu’à ce qu’elle soit considérée comme sûre.

L’incident a suscité une grande émotion dans la ville de Pepinster et dans toute la Belgique. Les travailleurs de la construction ont exprimé leur solidarité envers leurs collègues décédés et ont appelé à une amélioration de la sécurité sur les chantiers de construction.

Les autorités ont également appelé à une révision des normes de sécurité pour les chantiers de construction et ont promis de travailler en étroite collaboration avec les travailleurs de la construction pour améliorer la sécurité sur les chantiers.

En conclusion, l’éboulement sur le chantier de construction de Pepinster est un rappel tragique des dangers qui existent sur les chantiers de construction. Les travailleurs de la construction risquent leur vie chaque jour pour construire des bâtiments et des infrastructures qui profitent à toute la société. Il est donc important que des mesures soient prises pour améliorer leur sécurité et leur bien-être sur les chantiers de construction. Les autorités doivent travailler en étroite collaboration avec les travailleurs de la construction pour mettre en place des normes de sécurité efficaces et garantir que les travailleurs de la construction puissent travailler en sécurité.