Mort Cause de Décès : Il faut constater que Berlusconi est mort : Nous ici et lui là-bas.

Nécrologie – Mort cause de décès.

De mortuis nihil nisi bonum

Chilon de Sparte, l’un des sept sages et sages de la Grèce antique, recommandait de ne rien dire sur les morts, sauf bien. Même dans l’éducation du siècle dernier, il était recommandé dans la famille de ne jamais dire du mal des morts. Tout au plus, s’il ne venait vraiment…

L’importance de parler positivement des morts

La mort est un sujet difficile à aborder pour beaucoup d’entre nous. Nous avons souvent peur de parler des personnes décédées, surtout si elles étaient proches de nous. Cependant, il est important de se rappeler que la façon dont nous parlons des morts peut avoir un impact énorme sur notre propre santé mentale et sur la manière dont nous nous souvenons de ces personnes.

En suivant le conseil de Chilon de Sparte, nous devrions nous efforcer de ne dire que des choses positives sur les morts. Cela peut sembler difficile, surtout si la personne décédée avait des défauts ou des faiblesses, mais il est important de se rappeler que personne n’est parfait. En se concentrant sur les aspects positifs de leur personnalité et de leur vie, nous pouvons honorer leur mémoire et continuer à les aimer et à les apprécier même après leur départ.

Le pouvoir de la positivité

Parler positivement des morts peut également avoir un impact positif sur notre propre santé mentale. En se concentrant sur les aspects positifs de leur vie, nous pouvons nous souvenir de la façon dont ils ont touché nos vies de manière positive. Cela peut nous aider à gérer notre douleur et à nous rappeler que leur mémoire continue de vivre à travers nous.

En parlant positivement des morts, nous pouvons également inspirer les autres à faire de même. En partageant des histoires positives sur la personne décédée, nous pouvons aider les autres à se rappeler de leur vie et de leur impact sur le monde. Cela peut aider à perpétuer leur mémoire et à rappeler aux autres à quel point ils étaient importants.

Conclusion

En fin de compte, il est important de parler positivement des morts. Non seulement cela peut aider à honorer leur mémoire et à continuer à les aimer et à les apprécier, mais cela peut également avoir un impact positif sur notre propre santé mentale et sur la manière dont nous nous souvenons de ces personnes. Alors, la prochaine fois que vous parlez de quelqu’un qui est décédé, rappelez-vous le conseil de Chilon de Sparte et concentrez-vous sur les aspects positifs de leur vie. Vous pourriez être surpris de la façon dont cela peut vous aider et aider les autres à se souvenir de leur impact sur le monde.