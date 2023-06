Mort Cause de Décès : Il feint sa mort pour surprendre ses proches à son enterrement en arrivant en hélicoptère.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’influenceur belge Ragnar le fou fait croire à sa mort pour ses funérailles

Un influenceur belge a simulé sa propre mort auprès de sa famille, avant de finalement arriver en hélicoptère pour ses funérailles, ce dimanche 11 juin.

L’influenceur belge Ragnar le fou, connu pour ses vidéos humoristiques, a récemment joué une blague de très mauvais goût à sa famille et ses amis. Il a en effet simulé sa propre mort auprès d’eux, leur faisant croire qu’il était décédé dans un accident de voiture. Toutefois, la blague ne s’est pas arrêtée là. Lors de ses funérailles, qui ont eu lieu le dimanche 11 juin, Ragnar le fou est arrivé en hélicoptère, dévoilant ainsi sa supercherie.

Une leçon ou une blague de mauvais goût ?

La blague de Ragnar le fou a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains ont salué son sens de l’humour, tandis que d’autres ont dénoncé sa mauvaise plaisanterie. En effet, simuler sa propre mort est une action qui peut être traumatisante pour les proches et amis de l’influenceur.

Toutefois, Ragnar le fou a défendu sa blague en affirmant qu’elle avait pour but de sensibiliser les gens à l’importance de la vie et de la famille. Selon lui, cette blague devait permettre à ses proches de réaliser à quel point ils tenaient à lui, et de ne plus prendre leur relation pour acquise.

Un phénomène récurrent chez les influenceurs ?

Le cas de Ragnar le fou n’est pas isolé. En effet, de plus en plus d’influenceurs ont recours à des blagues ou des canulars pour attirer l’attention sur leur compte. Toutefois, ces pratiques peuvent parfois avoir des conséquences dramatiques, comme le suicide d’une jeune femme qui avait été piégée dans une vidéo de harcèlement.

Il est donc important de rappeler que les influenceurs ont une responsabilité envers leur public, et qu’ils doivent veiller à ne pas dépasser les limites du bon goût et de la décence. Les réseaux sociaux peuvent être un outil puissant pour diffuser des messages positifs et inspirants, et il est important de ne pas les transformer en terrain de jeu pour mauvaises blagues.