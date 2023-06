Mort Cause de Décès : Il simule sa propre mort avant d’arriver à son enterrement en hélicoptère pour surprendre ses proches.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un influenceur belge a récemment fait parler de lui en simulant sa propre mort auprès de sa famille, avant de finalement arriver en hélicoptère pour ses funérailles, dimanche dernier. Ce geste a suscité de nombreuses réactions, certaines le qualifiant de leçon, tandis que d’autres le jugeaient de très mauvais goût.

Ragnar le fou, connu pour ses vidéos humoristiques, avait soigneusement préparé cette mise en scène depuis plus d’un an. Depuis quelques jours, l’annonce de son décès brutal circulait sur les réseaux sociaux, suscitant des messages de soutien de la part des anonymes, ainsi que de sa famille, dont sa fille qui avait publié une vidéo en hommage à son père.

Sur les images, on voit plusieurs personnes réunies pour assister à l’enterrement de Ragnar le fou, avant d’être surpris de voir un hélicoptère atterrir et le faux défunt courir vers eux. Dans une autre vidéo, Ragnar le fou a expliqué son geste, affirmant qu’il ne voulait pas blesser autant de monde, mais qu’il voulait juste voir les personnes qui tiennent vraiment à lui, et qu’il n’avait pas gagné de cagnotte contrairement à ce que l’on a pu entendre.

Si certains ont trouvé ce geste provocateur, d’autres ont salué cette initiative pour son originalité et son efficacité à rassembler les proches. Toutefois, il est important de souligner que ce type de blague peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale des personnes impliquées, notamment les membres de la famille qui ont cru à la mort de l’influenceur.

En tout cas, cette histoire a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux, montrant une fois de plus l’impact que peuvent avoir les influenceurs sur la société. Il est donc important de rappeler que tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux peut avoir des conséquences sur la vie réelle, et que les influenceurs ont une responsabilité envers leur public.

En conclusion, cette histoire montre que l’influenceur belge Ragnar le fou a réussi à rassembler ses proches grâce à une mise en scène spectaculaire, mais qu’il est important de réfléchir aux conséquences de nos actes sur les autres. Les influenceurs ont un pouvoir important sur les réseaux sociaux, mais ils doivent également assumer leur responsabilité envers leur public.