Mort Cause de Décès : Il y a 150 ans, décédait Alessandro Manzoni : Mattarella honore sa mémoire à Milan comme un symbole de la reconnaissance de l’Italie.

La commémoration de la mort d’Alessandro Manzoni à Milan

Les événements prévus Le 22 mai 1873, Alessandro Manzoni meurt à Milan. 150 ans se sont écoulés depuis sa disparition et sa ville se souvient de lui avec un calendrier d’événements impliquant les institutions culturelles les plus importantes. Le président de la République, Sergio Mattarella, participe également aux commémorations, avec un hommage prévu au cimetière monumental et dans la maison historique de l’écrivain. Aujourd’hui à 12h, au Famedio du Cimetière Monumental, le dépôt d’une gerbe aura lieu au monument funéraire d’Alessandro Manzoni. Puis dans l’après-midi, à 16 heures, le Président de la République visitera la Casa Manzoni (via Gerolamo Morone, 1). Le Civic Wind Orchestra interprétera l’hymne national dans la cour. Nella Sala Rossa – presente anche una rappresentanza di studenti e studentesse dei due istituti scolastici cittadini intitolati ad Alessandro Manzoni – si svolgeranno i saluti istituzionali da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente di Casa Manzoni Angelo Étoile. La vie et l’œuvre d’Alessandro Manzoni Manzoni est né le 7 mars 1785 – de Giulia Beccaria (neveu de Cesare Beccaria) et de l’aristocrate don Pietro Manzoni – à Milan où il a ensuite passé la majeure partie de sa vie à l’exception de son enfance dans la région de Lecco. La région de Lecco et ses environs ont été une grande source d’inspiration pour Manzoni, à tel point qu’il a placé le Promessi Sposi sur son bras du lac de Côme et a utilisé la province lombarde comme un contrepoint à ce qu’il a défini comme ” Milan chaotique “. Juste les fiancés sont l’œuvre la plus célèbre de l’écrivain qui a été initialement publiée dans une première édition (de 1821-1823) avec le titre de Fermo et Lucia. L’écrivain passera également un court moment à Paris, pour revenir ensuite définitivement à Milan. En 1813, il acheta la maison via Morone 1, à 350 mètres du Teatro della Scala, qui devint sa résidence jusqu’à sa mort. Aujourd’hui, la Casa Manzoni a été transformée en un musée qui illustre la vie et l’œuvre de l’écrivain et est ouvert au public.

Conclusion

Cette commémoration est l’occasion pour les Milanais de se souvenir de l’un des plus grands écrivains de leur ville. La vie et l’œuvre d’Alessandro Manzoni ont eu un impact significatif sur la culture italienne et continuent d’inspirer de nombreuses personnes. La Casa Manzoni est un lieu de pèlerinage pour les amateurs de littérature et offre un aperçu fascinant de la vie de l’écrivain. Cette commémoration est une opportunité pour les Milanais de se connecter avec leur patrimoine culturel et de célébrer la vie et l’œuvre d’un grand homme.