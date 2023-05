Mort Cause de Décès : Il y a 150 ans disparaissait Alessandro Manzoni, Mattarella commémore sa mémoire à Milan.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alessandro Manzoni est commémoré à Milan 150 ans après sa mort

Le 22 mai 1873, Alessandro Manzoni est décédé à Milan, laissant derrière lui un héritage littéraire inestimable. 150 ans se sont écoulés depuis sa mort et sa ville natale a organisé une série d’événements pour commémorer sa vie et son œuvre.

Qui était Alessandro Manzoni ?

Alessandro Manzoni était un écrivain italien né en 1785 à Milan. Il est surtout connu pour son roman historique “Les Fiancés” (en italien “I Promessi Sposi”), considéré comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature italienne. Le roman, publié en 1827, raconte l’histoire d’amour de Renzo et Lucia, deux jeunes gens qui doivent surmonter de nombreux obstacles avant de pouvoir se marier.

Manzoni était également connu pour son engagement politique et social. Il a participé au mouvement de la résistance italienne contre l’occupation française et a été un fervent défenseur de l’unification de l’Italie.

Les événements commémoratifs

Pour commémorer le 150e anniversaire de la mort d’Alessandro Manzoni, la ville de Milan a organisé une série d’événements culturels et littéraires.

Le premier événement a eu lieu au Cimetière Monumental de Milan, où Manzoni est enterré. Le chef de l’État italien, Sergio Mattarella, a rendu hommage à l’écrivain en déposant une couronne de fleurs sur sa tombe. Il a également prononcé un discours dans lequel il a souligné l’importance de l’œuvre de Manzoni pour la culture italienne.

Ensuite, une visite de la demeure historique d’Alessandro Manzoni a été organisée. La maison, située dans le centre de Milan, a été restaurée et transformée en musée en l’honneur de l’écrivain. Les visiteurs ont pu admirer les objets personnels de Manzoni, tels que sa bibliothèque et son bureau, ainsi que des documents relatifs à sa vie et à son œuvre.

Enfin, une série de conférences et de débats ont été organisés dans les bibliothèques et les universités de Milan, afin de discuter de l’héritage littéraire d’Alessandro Manzoni et de son impact sur la culture italienne.

L’héritage d’Alessandro Manzoni

L’œuvre d’Alessandro Manzoni a eu un impact profond sur la culture italienne. “Les Fiancés” est considéré comme l’un des plus grands romans de la littérature italienne, et est souvent étudié dans les écoles et les universités italiennes. Le roman a également influencé de nombreux autres écrivains italiens, tels que Gabriele D’Annunzio et Umberto Eco.

En plus de son importance littéraire, Manzoni était également un fervent défenseur de l’unification de l’Italie. Son engagement politique et social a inspiré de nombreux Italiens à se battre pour l’indépendance de leur pays.

En fin de compte, la commémoration du 150e anniversaire de la mort d’Alessandro Manzoni a été l’occasion de rendre hommage à un écrivain et à un citoyen italien exceptionnel. Son héritage littéraire et politique continuera d’inspirer les générations à venir.