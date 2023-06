Mort Cause de Décès : Il y a 55 ans, le dernier ermite de Marcourt à Rendeux est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Nouvelle croix

Devant la sépulture de ce dernier, Jacques Martin souligne l’objet de cette rencontre: inaugurer une nouvelle plaque commémorative sur la tombe. \”La plaque initiale, don de l’un de ses amis, a été vandalisée. Une nouvelle croix avait été inaugurée en août 2017, fruit du travail de Sébastien Hérin de Warisy\”, explique-t-il encore.

La nouvelle plaque, sur ce qui est une humble sépulture, a été dévoilée au public. Laconiquement, à l’image du personnage, elle porte le nom de l’ermite, deux dates, celle de sa naissance en 1920 et de son décès, ainsi qu’un portrait et l’image de l’ermitage.

\”Il y a des jours où l’on a rendez-vous avec l’histoire. Il ne s’agit pas de l’histoire avec un grand H mais notre passé à nous, direct, notre histoire locale\”, note pour sa part le bourgmestre des lieux, Cédric Lerusse. \”Ce rendez-vous avec l’histoire, c’est le moment pour nous de témoigner notre gratitude à frère Lardinois, pour sa vie d’ermite et lui rendre enfin l’hommage qu’il n’a pas reçu. Sans juger les époques passées.\”

Il enchaîne: \”Cette tombe ne sera jamais un mausolée de marbre. Elle reste le témoin d’une vie simple et du jugement populaire d’une époque révolue. Mais à présent, il y aura un nom et un visage gravés dans la pierre. Celle-ci nous rappellera que frère Gabriel est un personnage de notre région, une figure de notre passé collectif.\”

Frère Gabriel Lardinois était un ermite qui a vécu dans la forêt de Saint-Hubert, en Belgique, pendant plus de 40 ans. Il a vécu dans une petite cabane en bois dans la solitude, entouré de la nature et de la prière. Sa vie simple et humble a fasciné les gens de la région, qui ont souvent cherché à le rencontrer. Il est décédé en 1996 et a été enterré dans le cimetière de la paroisse de Saint-Hubert.

Mais sa tombe a été négligée pendant des années, et la plaque commémorative initiale a été vandalisée. C’est seulement en 2017 qu’une nouvelle croix a été installée, grâce aux efforts de Sébastien Hérin de Warisy.

Maintenant, avec cette nouvelle plaque commémorative, les gens de la région peuvent se souvenir de Frère Gabriel Lardinois et de sa vie d’ermite. C’est un hommage tardif mais important à un personnage qui a marqué l’histoire locale.