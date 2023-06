Mort Cause de Décès : Jacky Oh de l’émission “Wild ‘N Out” de MTV décède à l’âge de 32 ans.

Jacky Oh, également connue sous le nom de Jacklyn Smith, qui interprétait dans l’émission télévisée d’improvisation de comédie / rap de combat MTV devenue VH1, Wild ‘N Out, est décédée mercredi à Miami, selon les rapports de TMZ. Elle avait seulement 32 ans.

La cause de sa mort n’a pas encore été révélée.

Les réseaux sociaux officiels de l’émission ont confirmé la nouvelle, avec un porte-parole du BET Media Group écrivant: “Nous sommes profondément attristés par le décès de Jacklyn Smith, connue dans le monde sous le nom de Jacky Oh, une talentueuse membre de la famille Wild ‘N Out dont l’impact sera à jamais chéri et manqué.

“Jacky Oh était une amie aimante et une collègue bien-aimée du casting de Wild ‘N Out pendant cinq saisons”, poursuit le communiqué. “Plus important encore, elle était une mère formidable pour trois beaux enfants.”

Jacky Oh et le vétéran de Wild ‘N Out, DC Young Fly (alias John Whitfield), qui se sont rencontrés en 2015, sont les parents des filles Nova et Nala, ainsi que du fils Prince.

Selon le journal britannique Daily Mail, DC Young Fly était à Atlanta pour le tournage de nouveaux épisodes de Wild ‘N Out lorsqu’il a appris la nouvelle de la mort de son partenaire.

“Le BET Media Group présente ses sincères condoléances à la famille Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon et à tous les amis qui ont aimé et soigné Jacky Oh pendant cette période difficile”, conclut le communiqué.

Cette nouvelle a choqué les fans de Wild ‘N Out et de Jacky Oh, qui ont exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille sur les réseaux sociaux. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point sa présence sur l’émission sera manquée.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de Jacky Oh en cette période difficile.