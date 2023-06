Mort Cause de Décès : Jacques Corberand est mort : Nécrologie de La Proiselière-et-Langle.

Un amoureux de la nature

La nouvelle du décès de Jacques Corberand a bouleversé son entourage et les habitants de la Proiselière. Cet homme de 56 ans, né et élevé à la ferme familiale, était un passionné de la nature et de la chasse. Il a travaillé dans l’industrie de la fonderie à Froideconche et à la Longine jusqu’à ce qu’il doive cesser son activité en 2010 en raison de problèmes de santé.

Jacques Corberand était un amoureux de la nature. Il aimait passer du temps dans les champs et les bois qui entouraient sa maison. La chasse était sa passion, et il passait de nombreuses heures à parcourir la campagne à la recherche de gibier. Son amour pour la nature était contagieux, et il était apprécié de tous ceux qui le connaissaient.

Un homme proche de sa communauté

Jacques Corberand était un homme apprécié de tous. Il était bien connu de son voisinage et de ses amis, qui le décrivent comme un homme gentil et généreux. Il était également impliqué dans sa communauté, et participait régulièrement à des événements locaux.

Un adieu émouvant

Les obsèques de Jacques Corberand ont été célébrées le mardi 6 juin à l’église de Sainte-Marie-en-Chanois. Sa famille, ses amis et ses voisins se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. La tristesse était palpable dans l’église, mais tous étaient unis dans leur amour et leur respect pour cet homme de la nature.

Une vie bien remplie

Malgré des problèmes de santé qui l’ont obligé à cesser son activité professionnelle, Jacques Corberand a vécu une vie bien remplie. Il a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, et a trouvé du réconfort dans sa passion pour la chasse et la nature. Il a laissé derrière lui une communauté qui l’aimait et qui le respectait profondément.

Nos condoléances

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de Jacques Corberand. Sa perte est une grande tristesse pour tous ceux qui l’ont connu et aimé. Nous espérons que son amour pour la nature continuera d’inspirer ceux qui l’ont connu, et que son souvenir restera vivant dans les cœurs de tous ceux qu’il a touchés.