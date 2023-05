Mort Cause de Décès : Jacques Metge, 78 ans, décède, plongeant le Sporting Club Decazeville dans la tristesse.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La grande famille du Sporting Club Decazeville est en deuil suite à la disparition de Jacques Metge, une figure emblématique et chaleureuse du club. À l’âge de 78 ans, il a quitté ce monde laissant derrière lui des souvenirs inoubliables.

Jacques Metge était connu pour sa contribution à la célèbre deuxième ligne de Decazeville dans les années 60 et 70. Avec son ami Raymond Cauffet, décédé en 2018, il a participé à l’accession en deuxième division et demi-finaliste du championnat de France lors de la saison 1968-1969. Ils ont également contribué à une nouvelle accession en 1970-1971, où ils ont été battus en demi-finale du championnat. Après avoir raccroché les crampons, Jacques Metge est resté un bénévole et dirigeant actif au sein du club. Il a même été coprésident de 2010 à 2014 avec Jean-Luc Delaneau. Pendant son mandat, il a piloté le projet de construction d’un nouveau club house qui reste, malheureusement, inachevé.

Jacques Metge était apprécié de tous ceux qui l’ont connu. Gérard Fourquet, président du comité départemental de rugby, a exprimé sa tristesse en disant qu’il avait perdu un ami très cher, un personnage de sa jeunesse, avec qui il partageait des repas régulièrement. Patrick Malpel, coprésident du club, a également été touché par cette perte. Il a déclaré que Jacques Metge était un ami, un ancien dirigeant, ancien président et joueur avec qui il avait débuté en seniors au Sporting, et qui était comme un papa pour lui.

Le Sporting Club Decazeville a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches de Jacques Metge. Son corps sera exposé au funérarium de Decazeville en attendant les obsèques dont la date n’a pas encore été annoncée.

Le décès de Jacques Metge est une grande perte pour la communauté du Sporting Club Decazeville. Sa contribution au club et son amitié seront toujours appréciées et se souviendra de lui avec affection et gratitude.