Mort Cause de Décès : Jacques Rozier, a figure of the New Wave movement, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jacques Rozier, un des derniers représentants de la Nouvelle Vague française, s’éteint à 89 ans

Le cinéaste français Jacques Rozier est décédé le 5 avril 2022 à l’âge de 89 ans. Il était l’un des derniers représentants de la Nouvelle Vague, ce mouvement cinématographique qui a secoué le cinéma français dans les années 60.

Un parcours atypique

Jacques Rozier est né le 10 novembre 1926 à Paris. Après avoir obtenu son diplôme de l’IDHEC (l’école de cinéma devenue la Fémis) en 1947, il commence sa carrière en tant qu’assistant de Jean Renoir pour le film “French Cancan” en 1955. Il réalise ensuite plusieurs courts métrages, dont “Paparazzi” et “Le Parti des choses” en 1963, qui relatent les coulisses du tournage du film “Le Mépris” de Jean-Luc Godard.

En 1962, il réalise son premier long métrage, “Adieu Philippine”. Ce film, qui raconte les aventures amoureuses de jeunes gens à Paris, connaît un grand succès et devient l’un des films phares de la Nouvelle Vague. Pourtant, malgré le soutien de François Truffaut et de Jean-Luc Godard, les films suivants de Jacques Rozier, comme “Du côté d’Orouët” en 1971, ne rencontrent pas le même succès.

Il faut attendre 1976 pour que Jacques Rozier connaisse à nouveau le succès avec “Les Naufragés de l’île de la Tortue”, un film dans lequel il dirige Pierre Richard. Quelques années plus tard, en 1985, il réalise “Maine Océan”, un road-movie loufoque qui raconte les aventures de personnages farfelus dans l’ouest de la France.

Un cinéaste iconoclaste

Jacques Rozier était un cinéaste iconoclaste, qui aimait explorer les chemins de traverse et expérimenter de nouvelles techniques cinématographiques. Il était également connu pour son humour teinté de cynisme et son goût pour les ambiances oniriques.

En 2019, Jean-Luc Godard, décédé depuis, avait salué la trace laissée par Jacques Rozier dans le cinéma français : “quand Agnès Varda est morte, j’ai pensé : la vraie Nouvelle Vague, on n’est plus que deux. Moi et (…) Jacques Rozier qui a commencé un peu avant moi”.

Le mouvement de la Nouvelle Vague, né à la fin des années 1950, avait pour objectif de rompre avec les techniques cinématographiques classiques et d’adopter une approche individualiste et expérimentale. Outre Jacques Rozier, les figures les plus emblématiques de ce mouvement sont Jean-Luc Godard, François Truffaut, Agnès Varda, Louis Malle, Claude Chabrol, Jacques Demy et Eric Rohmer.

Un héritage cinématographique important

Malgré un nombre limité de films, Jacques Rozier a laissé une empreinte importante dans le cinéma français. Son approche iconoclaste et son sens de l’humour ont influencé de nombreux cinéastes français, comme Sophie Letourneur, Justine Triet et Guillaume Brac.

En 2019, Guillaume Brac avait déclaré lors d’une rencontre organisée par Télérama avec Jacques Rozier : “vos films ont la fausse légèreté, la fraîcheur qu’on ne trouve que dans les premiers films (…). Tous vos films ressemblent à des premiers films”.

Jacques Rozier, quant à lui, considérait que le cinéma était une question de risque et de désir, tout comme l’amour. Sa filmographie, bien que modeste, restera comme un témoignage important de la Nouvelle Vague française.