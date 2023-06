Mort Cause de Décès : Jacques Rozier, a Nouvelle Vague figure, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jacques Rozier, une figure de la Nouvelle Vague s’éteint à l’âge de 96 ans

Le cinéaste français Jacques Rozier est décédé à l’hôpital dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 96 ans. Collaborateur de longue date de Rozier, Michèle Berson a annoncé la triste nouvelle à l’Agence France-Presse.

Une figure emblématique de la Nouvelle Vague

Jacques Rozier est né le 6 mars 1926 à Paris. Il a commencé sa carrière de cinéaste en 1956 avec son court-métrage “Le Parti des choses”. Il a ensuite réalisé plusieurs longs-métrages, dont “Adieu Philippine” en 1962, qui a remporté le Prix Jean Vigo, et “Maine Océan” en 1986, qui a été présenté en compétition au Festival de Cannes.

Rozier a été associé à la Nouvelle Vague, un mouvement cinématographique français des années 1950 et 1960 qui a révolutionné l’industrie du cinéma en France. Les cinéastes de la Nouvelle Vague ont rejeté les conventions du cinéma traditionnel et ont introduit de nouvelles techniques de réalisation, comme le montage discontinu et le plan-séquence.

Un réalisateur discret mais influent

Malgré une filmographie relativement courte, Jacques Rozier a eu une influence majeure sur le cinéma français. Ses films ont été acclamés par la critique et ont inspiré de nombreux cinéastes. Jean-Luc Godard, un des réalisateurs les plus célèbres de la Nouvelle Vague, a dit de Rozier: “Il est important de rappeler que Jacques Rozier est un grand cinéaste.”

Malgré son influence, Rozier est resté discret tout au long de sa carrière. Il a préféré travailler en dehors des grands studios de cinéma et a souvent financé ses propres films. Il a également travaillé avec des acteurs peu connus plutôt que des stars de cinéma renommées.

Un hommage mérité

La mort de Jacques Rozier a suscité de nombreuses réactions dans le monde du cinéma. Michel Hazanavicius, réalisateur de “The Artist”, a déclaré: “Jacques Rozier était un grand cinéaste, un poète de l’image et un homme d’une grande générosité”. Le réalisateur Olivier Assayas a ajouté: “Jacques Rozier était un maître à part, un cinéaste qui a marqué son temps et qui a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma français”.

L’héritage de Jacques Rozier est indéniable. Il a été une figure emblématique de la Nouvelle Vague, un réalisateur discret mais influent, et un poète de l’image. Sa contribution au cinéma français sera toujours célébrée et son travail continuera d’inspirer les cinéastes de demain.