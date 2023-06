Mort Cause de Décès : «Je suis en train de perdre un cher ami»

Nécrologie – Mort cause de décès.

Triste nouvelle à Boussu, l’ancien échevin PS Daniel Moury est décédé: «Je perds un grand ami»

La ville de Boussu est en deuil depuis l’annonce du décès de l’ancien échevin et conseiller communal PS Daniel Moury. Il est décédé à l’âge de 62 ans, laissant derrière lui une ville en deuil et des amis attristés.

Daniel Moury était une figure emblématique de la vie politique locale. Il avait été élu pour la première fois au conseil communal de Boussu en 1994. Il avait ensuite été nommé échevin en 2001, un poste qu’il a occupé pendant de nombreuses années.

Les réactions à sa mort ont été nombreuses. Le maire de Boussu, Jean-Claude Debiève, a exprimé sa tristesse et sa sympathie à la famille de Daniel Moury. Il a décrit Moury comme un “homme de conviction et de passion” qui avait consacré sa vie à la ville de Boussu.

De nombreux politiciens locaux ont également rendu hommage à Daniel Moury. Le député fédéral PS Elio Di Rupo a déclaré que la ville avait perdu un “grand ami” et un “grand homme”. Le président du PS de Boussu, Michel Guéry, a déclaré que Moury était un “homme de cœur et de conviction” qui avait travaillé sans relâche pour la ville de Boussu.

Le décès de Daniel Moury est une grande perte pour la ville de Boussu. Il était un homme dévoué et passionné, qui a travaillé sans relâche pour améliorer la vie de ses concitoyens. Sa mort laissera un vide dans la vie politique locale et dans la vie de ceux qui l’ont connu et aimé.

C’est une triste nouvelle pour la ville de Boussu, mais Daniel Moury restera dans les mémoires comme un homme dévoué, passionné et aimé de tous. Sa vie et son travail resteront un exemple pour ceux qui cherchent à améliorer leur communauté et à aider les autres.