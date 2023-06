Mort Cause de Décès : Jean-Camille DeGrâce, ancien député et maire de Shippagan, a passé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jean-Camille DeGrâce, ancien député et maire de Shippagan, décède à l’âge de 81 ans

Jean-Camille DeGrâce, ancien député et maire de Shippagan, est mort vendredi aux Résidences Mgr Chiasson à Shippagan. Il avait 81 ans.

Un parcours professionnel ancré dans l’éducation

Enseignant de formation, Jean-Camille DeGrâce a été directeur de l’école élémentaire de Shippagan pendant plusieurs années. Il a ensuite participé à la construction de l’école L’Envolée de Shippagan, où il a travaillé jusqu’en 1995.

Un engagement politique pour sa communauté

Jean-Camille DeGrâce a été maire de Shippagan de 1986 à 1995, puis député libéral de la circonscription Shippagan-Lamèque-Miscou de 1995 à 1999. Il a terminé sa carrière politique en tant que ministre du Tourisme et de la Culture du Nouveau-Brunswick de 1998 à 1999.

Un bénévole engagé dans sa communauté

Très actif dans sa communauté, il a fait partie de plusieurs organismes, notamment les Chevaliers de Colomb et les Richelieu. Il est aussi connu pour avoir été très engagé dans le hockey mineur de Shippagan.

Les funérailles de Jean-Camille DeGrâce

Les funérailles ont lieu à l’église Saint-Jérôme de Shippagan, le samedi 10 juin.

Jean-Camille DeGrâce a laissé une marque indélébile sur sa communauté. En tant qu’enseignant et directeur d’école, il a guidé de nombreux jeunes dans leur parcours éducatif. En tant que maire, député et ministre, il a travaillé pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. En tant que bénévole, il a donné de son temps et de son énergie pour aider les autres.

Sa passion pour le hockey mineur de Shippagan a été particulièrement remarquable. Il a travaillé pour offrir aux jeunes de sa communauté des installations de qualité et des programmes de formation solides. Grâce à son engagement, le hockey mineur de Shippagan est aujourd’hui un programme florissant qui offre des possibilités à de nombreux jeunes.

Les funérailles de Jean-Camille DeGrâce sont une occasion de célébrer sa vie et son héritage. Sa communauté se souviendra de lui comme un homme dévoué, passionné et généreux. Sa contribution à Shippagan et au Nouveau-Brunswick sera toujours appréciée et honorée.