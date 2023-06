Mort Cause de Décès : Jean-Claude Blanchart, former carillon player of the Arras belfry, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’organiste Jean-Claude Blanchart anime le marché de la place d’Armes depuis 12 ans

Depuis douze ans, l’organiste Jean-Claude Blanchart anime le marché de la place d’Armes à Namur, en Belgique avec sa musique. Cet artiste de 75 ans est un véritable passionné de musique, qui a commencé à jouer de l’orgue dès l’âge de 8 ans.

Une ambiance musicale unique

Chaque samedi matin, les clients du marché de la place d’Armes peuvent profiter de l’ambiance musicale unique créée par Jean-Claude Blanchart. L’organiste installe son orgue de Barbarie à proximité de la fontaine de la place et joue pendant plusieurs heures, sous les yeux émerveillés des passants. Les mélodies de chansons françaises, de musettes, de valses et de tangos qu’il joue ajoutent une touche de gaieté et de convivialité au marché.

Un musicien passionné

Jean-Claude Blanchart est un musicien passionné qui a consacré toute sa vie à la musique. Il a commencé à jouer de l’orgue de Barbarie dès l’âge de 8 ans et a ensuite appris à jouer de l’accordéon, du piano et de l’harmonica. Il a également travaillé comme professeur de musique pendant de nombreuses années.

Pour Jean-Claude Blanchart, la musique est avant tout un moyen de partager des émotions et de créer des liens entre les gens. Il aime voir les sourires sur les visages des passants lorsqu’ils entendent sa musique et apprécie les moments de partage qu’il vit avec eux.

Un artiste reconnu

Jean-Claude Blanchart est un artiste reconnu dans le monde de l’orgue de Barbarie. Il a remporté plusieurs concours et a participé à de nombreux festivals en Belgique et à l’étranger. Il a également enregistré plusieurs albums de musique, qui sont disponibles à la vente sur son site internet.

Malgré son âge, Jean-Claude Blanchart continue d’être passionné par la musique et de transmettre sa joie de vivre aux passants du marché de la place d’Armes. Son talent et son amour de la musique ont fait de lui une véritable institution à Namur, où les habitants et les visiteurs attendent avec impatience chaque samedi matin pour le voir jouer.

Conclusion

Les musiciens comme Jean-Claude Blanchart sont des trésors vivants de notre patrimoine culturel. Leur passion et leur talent font vibrer nos cœurs et créent des moments de bonheur et de partage. Nous devons leur rendre hommage en les soutenant et en les encourageant à continuer leur art, pour le plus grand plaisir de tous.