Mort Cause de Décès : Jean-Claude Dougnac, le maire, est mort.

Décès de Jean-Claude Dougnac, maire de Mazères-sur-Salat

Le vendredi 16 juin dernier, Jean-Claude Dougnac, maire de Mazères-sur-Salat, est décédé après plusieurs mois de lutte contre la maladie. Il avait été recruté à EDF Distribution au début des années 60 et avait gravi les échelons grâce à ses qualités de conviction et de dialogue. Membre du Parti Communiste, il s’était investi dans les combats des salariés en difficulté et participait régulièrement aux manifestations sociales.

Un maire déterminé à redynamiser sa ville

Élu maire en 2014 après trois mandats en tant que conseiller municipal, Jean-Claude Dougnac avait à cœur de redynamiser sa ville et de faire aboutir les réalisations de son équipe pour le bien-être de la population. Sous son mandat, de nombreuses réalisations ont vu le jour, telles que la construction d’une nouvelle station d’épuration, la rénovation de la voirie et de l’assainissement. L’espace industriel de l’ancienne usine Riz Lacroix a également repris vie grâce à des aménagements routiers et paysagers, ainsi qu’à la mise en place d’une zone d’activités accueillant artisans, artistes et associations. Jean-Claude Dougnac a également été très actif dans le soutien aux associations locales, notamment en attribuant un local rénové pour l’Epicerie Solidaire et en aidant les associations sportives comme la pétanque, le rugby ou le tennis.

Un homme engagé dans de nombreuses structures

En plus de son mandat de maire, Jean-Claude Dougnac était également vice-président de la communauté de communes Cagire Garonne Salat, et président ou membre de diverses associations, comme la dernière en date créée en mars 2022, l’association Solidarité Cagire Garonne Salat, créée pour venir en aide aux humains en détresse, en Ukraine ou ailleurs. Il était présent et actif dans toutes ces structures, assistant à chacune des manifestations organisées par elles et apportant des réponses rapides aux problèmes rencontrés.

Un homme respectueux et à l’écoute

Jean-Claude Dougnac était connu pour son profond respect envers les hommes et son écoute attentive de son prochain. Manuel Alcaïde, son adjoint, ami et compagnon de route syndicaliste et politique, a déclaré à son sujet : « Il avait un profond respect pour les hommes, toujours à l’écoute de son prochain. Avec son départ, que de rêves qui restent en suspens ». Le maire de Salies-du-Salat, Jean-Pierre Duprat, a également salué son action en tant que vice-président de la communauté de communes Cagire Garonne Salat, affirmant que « c’était la cheville ouvrière de la communauté ».

Adieu à un homme engagé et déterminé

La cérémonie pour les obsèques de Jean-Claude Dougnac se déroulera ce mardi 20 juin à 15 heures, chemin du Riach (derrière le cimetière, le long du Salat). À l’issue de la cérémonie, le cortège se rendra au cimetière communal. Avec le décès de Jean-Claude Dougnac, c’est un homme engagé et déterminé qui nous quitte, laissant derrière lui de nombreux projets en suspens et une ville qu’il a su redynamiser et faire avancer.