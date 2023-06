Mort Cause de Décès : Jean-Louis Hoffet, théologien et homme politique, a disparu.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Théologien et homme politique, le pasteur Jean-Louis Hoffet s’est éteint dimanche à l’âge de 82 ans

Le monde religieux et politique de l’Alsace a perdu l’un de ses plus grands représentants. Le pasteur Jean-Louis Hoffet est décédé dimanche dernier à l’âge de 82 ans. Il a été un homme important pour la région, à la fois pour ses contributions en tant que théologien et ses actions en tant qu’homme politique.

Une vie dédiée à la théologie

Né en 1939 à Strasbourg, Jean-Louis Hoffet a étudié la théologie à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. Il a ensuite été ordonné pasteur en 1965 et a été nommé en 1966 comme pasteur de l’Église protestante de Wissembourg. Il a ensuite occupé plusieurs autres postes dans différents endroits de l’Alsace.

En plus de ses fonctions pastorales, Jean-Louis Hoffet a également été très impliqué dans l’enseignement de la théologie. Il a enseigné à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg et a écrit de nombreux livres sur la théologie et le protestantisme.

Un engagement politique fort

En plus de sa carrière dans la théologie, Jean-Louis Hoffet a également été un homme politique engagé. Il a été élu conseiller municipal de Wissembourg en 1971, puis maire de la ville en 1989. Il a également été élu député européen en 1994 et a siégé au Parlement européen jusqu’en 1999.

En tant que maire de Wissembourg, Jean-Louis Hoffet a travaillé pour le développement économique de la ville et a également œuvré pour la préservation de son patrimoine historique. Il a également été un défenseur de la coopération transfrontalière entre la France et l’Allemagne.

Un homme respecté et apprécié

La mort de Jean-Louis Hoffet a suscité de nombreuses réactions dans le monde religieux et politique de l’Alsace. De nombreux responsables religieux ont salué sa contribution à la théologie et au protestantisme en Alsace. Les politiciens locaux ont également salué son engagement pour sa ville et pour la coopération transfrontalière.

La perte de Jean-Louis Hoffet est un coup dur pour l’Alsace. C’était un homme respecté et apprécié pour son travail dans la théologie et la politique. Sa contribution à la région restera dans les mémoires et continuera à inspirer les générations futures.