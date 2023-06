Mort Cause de Décès : Jean-Louis Hoffet, théologien et homme politique, est parti.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Théologien et homme politique, le pasteur Jean-Louis Hoffet s’est éteint à l’âge de 82 ans

Dimanche dernier, le pasteur Jean-Louis Hoffet est décédé à l’âge de 82 ans. Théologien et homme politique, il a été une figure marquante dans la vie publique française.

Un parcours riche et engagé

Né en 1939, Jean-Louis Hoffet a été ordonné pasteur en 1965 et a rapidement été engagé dans la vie publique. Il a été élu député socialiste du Bas-Rhin en 1978, puis maire de la ville de Schiltigheim en 1983. Il a également été membre du Parlement européen de 1989 à 1994.

Parallèlement à son engagement politique, Jean-Louis Hoffet a poursuivi une carrière de théologien. Il a enseigné à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg et a été président de la Fédération protestante de France de 1999 à 2003. Il a également été membre du Conseil national des églises chrétiennes de France.

Un militant pour les droits de l’homme et la laïcité

Engagé pour les droits de l’homme, Jean-Louis Hoffet a été une voix forte pour la défense des plus vulnérables dans la société. Il a été membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme de 1991 à 1996 et a été impliqué dans la lutte contre la peine de mort. Il a également été un défenseur de la laïcité, affirmant que la séparation de l’Église et de l’État était essentielle pour garantir la liberté de conscience et la démocratie.

Un homme de dialogue et de compromis

Jean-Louis Hoffet était connu pour sa capacité à dialoguer et à trouver des compromis. Il a travaillé pour favoriser le dialogue entre les religions et a été impliqué dans des initiatives visant à promouvoir la paix en Israël et en Palestine. Il a également été un défenseur de l’Europe et de l’unité européenne, affirmant que l’Europe était essentielle pour garantir la paix et la prospérité dans le monde.

Un héritage à perpétuer

La mort de Jean-Louis Hoffet est une perte pour la vie publique française. Sa voix a été importante dans de nombreux débats et sa capacité à trouver des compromis et à dialoguer a été précieuse. Son engagement pour les droits de l’homme et la laïcité doit être perpétué et son héritage doit être préservé.

Avec la disparition de Jean-Louis Hoffet, la France perd un homme qui a marqué son époque. Mais son message de dialogue, de compromis et de respect des droits de l’homme doit continuer à être entendu et porté par les générations futures.