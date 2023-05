Mort Cause de Décès : Jean-Louis Lassale, icône de la vie nocturne d’Aurillac, est décédé.

Le vendredi 26 mai, la nuit aurillacoise a perdu l’une de ses figures les plus emblématiques : Jean-Louis Lassale. Ce personnage haut en couleur était à la fois patron de bar au cabaret Licence IV, de restaurant au Foirail, manager, ami de stars et figure de la vie nocturne de la ville.

L’annonce de son décès a été faite par Gilles Lecouty, autre figure emblématique du groupe Licence IV, sur les réseaux sociaux. Les couleurs du Stade Aurillacois ont teinté les photos publiées en hommage à Jean-Louis Lassale, qui avait été un fervent supporter du club.

Un ami des stars

Jean-Louis Lassale était un grand ami de Carlos et de Patrick Sébastien, et profitait de son réseau pour les faire venir à Aurillac. Il avait ainsi organisé de nombreux événements dans ses établissements, attirant une foule nombreuse et joyeuse.

Des hommages émus

Ce samedi matin, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, venant d’anciens salariés comme de copains de soirée. Tous saluent la mémoire d’un homme chaleureux, généreux et plein de vie, qui savait mettre l’ambiance comme personne.

Jean-Louis Lassale était une figure incontournable de la vie nocturne d’Aurillac, et son départ laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu et aimé. Mais son souvenir restera gravé dans les mémoires, comme une trace lumineuse de toutes les fêtes et les moments de joie qu’il a su offrir aux Aurillacois.