Mort Cause de Décès : Jean-Louis Murat n’est plus – Les Inrocks

Terrible nouvelle, le chanteur auvergnat est décédé ce matin, jeudi 25 mai, à 71 ans. Avec une discographie pléthorique et incomparable, Murat laisse derrière lui un héritage immense pour la chanson française.

Une carrière riche et prolifique

On n’ose toujours pas y croire, mais Jean-Louis Murat est décédé aujourd’hui, à l’âge de 71 ans. Demain, devait paraître le tout premier Best of de sa carrière, lui qui avait longtemps refusé de voir sa discographie pléthorique résumée dans une compilation.

Né le 28 janvier 1952 à Chamalières (Puy-de-Dôme), Jean-Louis Bergheaud, dit Murat, a enregistré vingt-et-un albums depuis Passions privées en 1984, sans compter une dizaine de disques parallèles (enregistrements live, projets littéraires, musiques de films, DVD). C’est avec Cheyenne Autumn (1989) que le grand public le découvre, notamment à travers les singles Si je devais manquer de toi et Te garder près de moi, avant son célèbre duo avec Mylène Farmer, Regrets.

Auteur-compositeur-interprète insatiable, dont l’immense Dolorès (1996) tient peut-être du chef-d’œuvre absolu de sa carrière, Murat accélère sa cadence discographique au tournant des années 2000, en publiant un disque par an ou presque. Vendredi dernier, il achevait la tournée de La Vraie Vie De Buck John (2021), son dernier album en date, à Tulle. On reviendra plus en longueur sur la carrière et l’œuvre immense de Jean-Louis Murat, qui laisse un énorme vide dans le paysage hexagonal, dont l’influence se mesure de Dominique A à Benjamin Biolay.

Un héritage immense pour la chanson française

Jean-Louis Murat était un artiste unique, qui a su créer un univers singulier et poétique, mêlant rock, folk, country et chanson française. Sa voix grave et rocailleuse, ses textes ciselés et sa musique atmosphérique ont marqué des générations de fans et d’artistes. Il laisse derrière lui une discographie incomparable, riche en pépites et en chefs-d’œuvre, qui témoigne de son talent et de sa créativité sans limites.

Sa disparition est une immense perte pour la chanson française, qui perd l’un de ses plus grands auteurs-compositeurs-interprètes. Mais son héritage artistique restera à jamais gravé dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui ont été touchés par sa musique et sa poésie.