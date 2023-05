Mort Cause de Décès : Jean Nussbaumer, pillar of parish life, has passed away in Waldighoffen.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jean Nussbaumer est né le 28 janvier 1937 à Waldighoffen. Après ses études, il rentre au notariat de Hirsingue comme principal clerc de notaire et il y restera jusqu’à sa retraite en 1997. Le 9 septembre 1967, il épouse Marie-Rose Lidy, également de Waldighoffen. De leur union naîtront Marie-Anne, épouse de Patrick Munch (deux enfants, Arthur et Valentin) et Michel, époux de Marie-Claire Froehly (deux enfants, Marie et Fanny).

Conseiller municipal

Jean Nussbaumer s’engage en politique en devenant conseiller municipal de Waldighoffen en 1971. Il sera réélu à plusieurs reprises et deviendra même adjoint au maire en 1983. Pendant ses mandats, il se consacre principalement à l’amélioration de la vie quotidienne des habitants de la commune. Il participe à la mise en place de nombreuses infrastructures telles que des écoles, des crèches, des maisons de retraite et des terrains de sport.

Engagement dans les associations

En parallèle de son engagement politique, Jean Nussbaumer s’investit également dans de nombreuses associations locales. Il est membre fondateur de l’association des donneurs de sang de Waldighoffen et participe activement aux activités de l’association sportive de la commune. Il est également membre de l’association des anciens combattants et participe chaque année aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai.

Une carrière au notariat de Hirsingue

Après ses études, Jean Nussbaumer rejoint le notariat de Hirsingue en tant que principal clerc de notaire. Il y restera jusqu’à sa retraite en 1997. Pendant ses années de service, il se consacre à la gestion des dossiers de ses clients avec professionnalisme et rigueur. Il est très apprécié de ses collègues et de ses clients pour son sérieux et sa disponibilité.

Un homme engagé pour sa commune

Jean Nussbaumer est un homme engagé pour sa commune. Pendant plus de 20 ans, il a consacré une grande partie de son temps libre à améliorer la vie quotidienne des habitants de Waldighoffen. Il s’est également beaucoup investi dans les associations locales en participant activement à leurs activités. Sa carrière au notariat de Hirsingue a été marquée par son professionnalisme et sa rigueur. Jean Nussbaumer est aujourd’hui une figure emblématique de sa commune et un exemple pour les générations futures.