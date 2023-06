Mort Cause de Décès : Jewel Mary en français : “Shraddha est décédée au nom de l’examen moral – les atrocités ne doivent pas être justifiées comme discipline”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Shraddha est morte : une réaction de Jewel Mary

Le suicide de Shraddha au Kanjirapally Amal Jyoti College a suscité une vive réaction de la part de la présentatrice Jewel Mary. Elle a appelé les parents à être prudents lorsqu’ils laissent leurs enfants étudier et a critiqué l’examen moral imposé qui a conduit à la mort tragique de Shraddha.

Le triste sort de Shraddha

Shraddha était une étudiante de première année au Kanjirapally Amal Jyoti College. Elle a été retrouvée morte dans sa chambre d’étudiant le 4 juin, après avoir apparemment pris sa propre vie. Selon des sources, elle était très stressée à l’idée de passer un examen moral imposé par le collège.

L’examen moral, qui est obligatoire pour tous les étudiants, évalue leur comportement et leur attitude envers les enseignants, les pairs et la société en général. Les étudiants qui ne réussissent pas l’examen sont soumis à des mesures disciplinaires, qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion du collège.

L’appel à la prudence des parents

Jewel Mary a appelé les parents à être prudents lorsqu’ils laissent leurs enfants étudier dans des collèges qui imposent de tels examens. Elle a souligné que les parents doivent s’assurer que les collèges qu’ils choisissent pour leurs enfants ont des politiques justes et équilibrées en matière de discipline et d’évaluation.

Elle a également appelé les collèges à revoir leurs politiques et leurs pratiques pour s’assurer que les étudiants ne sont pas soumis à un stress excessif et à une pression morale injuste.

Le rôle des enseignants

Jewel Mary a également critiqué le rôle des enseignants dans le système éducatif actuel. Elle a souligné que les enseignants ne devraient pas être chargés de corriger le comportement et l’attitude des étudiants, mais plutôt de leur transmettre des connaissances et des compétences académiques.

Elle a également souligné que les enseignants doivent être des modèles de comportement professionnel et éthique, et qu’ils doivent traiter tous les étudiants avec respect et dignité, quel que soit leur niveau de performance académique ou leur comportement. Les enseignants ne doivent pas exercer une pression morale injuste sur les étudiants, mais plutôt les encourager à développer leur propre sens de la responsabilité et de l’éthique.

Conclusion

Le suicide de Shraddha est une tragédie qui aurait pu être évitée. Il souligne l’importance de la prudence des parents lorsqu’ils choisissent des collèges pour leurs enfants, ainsi que la nécessité pour les collèges de revoir leurs politiques et leurs pratiques en matière de discipline et d’évaluation. Il met également en évidence le rôle crucial des enseignants dans le système éducatif, qui doit être limité à la transmission de connaissances et de compétences académiques, plutôt qu’à la correction du comportement et de l’attitude des étudiants.

Nous espérons que la mort tragique de Shraddha sera un appel à l’action pour tous les acteurs du système éducatif en Inde, afin de créer un environnement d’apprentissage sain, sûr et équitable pour tous les étudiants.