Mort Cause de Décès : Jim Brown, l’ancien porteur de ballon et militant social, est décédé.

La mort du légendaire joueur de football Jim Brown

Jim Brown, le légendaire porteur de ballon des Cleveland Browns, l’un des joueurs les plus prolifiques de la NFL et une icône des droits civiques, est décédé à l’âge de 87 ans, a déclaré l’équipe de la NFL le 19 mai 2023. (JOE SCARNICI/AFP)

Une carrière légendaire

Jim Brown est considéré comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Il a passé toute sa carrière professionnelle avec les Cleveland Browns, de 1957 à 1965. Pendant cette période, il a remporté trois titres de MVP de la NFL et a mené la ligue en yards de course à huit reprises. Il a également été nommé à neuf reprises dans l’équipe All-Pro et a été élu au Temple de la renommée du football professionnel en 1971.

Un engagement pour les droits civiques

En plus de sa carrière sur le terrain, Jim Brown était également connu pour son engagement pour les droits civiques. Il a été un membre actif du mouvement des droits civiques dans les années 1960 et a travaillé aux côtés de figures emblématiques telles que Martin Luther King Jr. et Malcolm X. Brown a également fondé le Black Economic Union, une organisation qui cherchait à aider les Noirs à acquérir des compétences et des connaissances pour devenir des entrepreneurs et des leaders économiques.

Un héritage durable

La mort de Jim Brown a été ressentie dans le monde du sport et au-delà. De nombreux joueurs de football et personnalités publiques ont rendu hommage à Brown et ont salué son impact sur le sport et la société. Le président des États-Unis a également publié une déclaration dans laquelle il a exprimé ses condoléances à la famille de Brown et a souligné l’importance de son engagement pour les droits civiques.

En fin de compte, le décès de Jim Brown est une perte pour le monde du sport et un rappel de l’impact durable que les athlètes peuvent avoir sur la société. Brown restera une icône pour les fans de football et un modèle pour ceux qui cherchent à utiliser leur plateforme pour faire avancer des causes importantes.