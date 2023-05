Mort Cause de Décès : Jim Brown, légende de la NFL et militant, décède à l’âge de 87 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de Jim Brown : retour sur la vie d’un homme aux multiples facettes

C’est avec tristesse que la femme de Jim Brown a annoncé le décès de son mari ce samedi. Il est mort paisiblement dans sa maison à l’âge de 87 ans comme l’a annoncé son épouse Monique.

Un joueur de football américain légendaire

Jim Brown fait partie des plus grands joueurs dans l’histoire de la NFL. Il était le running-back mythique des Cleveland Browns, vainqueur du Super Bowl en 1964 et trois fois MVP de la NFL. Sa carrière sportive l’a amené à devenir une légende du football américain.

Un acteur talentueux

Après sa carrière de joueur professionnel, Jim Brown a commencé une carrière au cinéma. Il a joué dans une cinquantaine de films et séries, notamment dans les “Douze Salopards” de Robert Aldrich ou encore “Mars Attacks!” de Tim Burton. Il a également joué dans des longs-métrages de blaxploitation avec le premier rôle. Il était un acteur talentueux qui a su se diversifier dans différents genres de films.

Un activiste pour les droits civiques

Jim Brown était également un activiste pour les droits civiques d’Amérique. En 1967, il a soutenu le boxeur Mohamed Ali qui ne voulait pas se rendre au Vietnam pour la guerre. Il a également créé le programme “Amer-I-Can” visant à aider les jeunes des quartiers défavorisés pour leur assurer un bel avenir loin des gangs. Il était un exemple pour la communauté afro-américaine et pour tous ceux qui luttent pour la justice sociale.

Des accusations malveillantes

Malgré ses nombreuses réalisations, Jim Brown a également eu de nombreux problèmes avec la justice et les femmes. En 1965, une jeune fille de 18 ans l’a accusé de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles et de lui avoir infligé des coups et des blessures. En 1985, il a été accusé de viol sur une femme de 33 ans, mais l’affaire a été classée sans suite. En 1999, Jim Brown a été condamné à une peine de trois ans de mise à l’épreuve et un an de conseil pour avoir fracassé la voiture de sa femme avec une pelle. Il n’a pas respecté la peine et a été condamné en 2000 à six mois de prison dont il n’a purgé que trois mois. Ces accusations et faits n’ont jamais été condamnés fermement par la justice.

Un homme aux multiples facettes

Jim Brown était un homme aux multiples facettes. Il était un joueur de football américain légendaire, un acteur talentueux et un activiste pour les droits civiques. Cependant, il avait également des problèmes avec la justice et les femmes. Sa mort est une perte pour la communauté afro-américaine et pour tous ceux qui ont admiré sa carrière sportive et cinématographique. Nous espérons qu’il sera rappelé pour ses réalisations positives et qu’il sera un exemple pour les futures générations.

Sa femme a tenu quelques propos pour libérer les pensées qui lui passaient par la tête suite à sa mort : “Pour le monde entier, il était un activiste, un acteur et une star du football. Pour notre famille, il était un mari, un père et un grand-père aimant et merveilleux. Nos cœurs sont brisés…” a-t-elle prononcé. Une belle façon de résumer la carrière de cet homme aux multiples facettes.

Source : Eurosport

Thomas Brouard