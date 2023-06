Mort Cause de Décès : “Joseph Lemordant, a prominent figure of Judo-Club Loudéac, has passed away – Loudéac – live local news and information in French”

Joseph Lemordant est né le 31 août 1934 à Médréac (35) et est devenu une figure emblématique du monde associatif de Loudéac. Il a travaillé comme professeur puis directeur à la Maison familiale rurale (MFR) jusqu’en 1994, faisant toute sa carrière dans l’établissement.

Un engagement dans le judo

Joseph Lemordant a également œuvré à la création du club de judo de Loudéac. Il est d’abord investi comme secrétaire du club de 1976 à 1994, puis en devient le président jusqu’en 2004, avant de devenir président d’honneur. Son engagement lui a valu plusieurs distinctions, dont la médaille de bronze de la Jeunesse et des sports pour le travail fourni pendant plus de 40 ans au sein du club, puis la médaille d’argent de la Jeunesse et des sports en 2014.