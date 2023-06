Mort Cause de Décès : Joseph Lemordant, membre éminent du judo-club de Loudéac, s’éteint à l’âge de 88 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ancien président du judo-club de Loudéac, Joseph Lemordant, décède à l’âge de 88 ans

Joseph Lemordant, ancien président du judo-club de Loudéac dans les Côtes-d’Armor, est décédé lundi 5 juin 2023 à l’âge de 88 ans. Il a également occupé les fonctions de conseiller municipal et de directeur de la maison familiale rurale (MFR).

Un homme engagé dans le judo et la vie politique locale

Né en 1935, Joseph Lemordant a consacré une grande partie de sa vie à la pratique et à l’enseignement du judo. Il a été l’un des fondateurs du judo-club de Loudéac dans les années 1960 et en a été le président pendant plusieurs décennies. Sous sa direction, le club a remporté de nombreux titres départementaux et régionaux.

Joseph Lemordant était également un homme engagé dans la vie politique locale. Il a été élu conseiller municipal de Loudéac à plusieurs reprises et a occupé différents postes au sein de la municipalité. Il a notamment été chargé de la culture et de la jeunesse.

Un directeur dévoué à la MFR de Loudéac

En parallèle de ses engagements dans le judo et la vie politique, Joseph Lemordant a été directeur de la maison familiale rurale (MFR) de Loudéac pendant de nombreuses années. Cette école privée propose des formations en alternance dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et des services à la personne.

Sous la direction de Joseph Lemordant, la MFR de Loudéac a connu un développement important. De nombreux élèves ont ainsi pu bénéficier d’une formation de qualité et trouver un emploi dans leur domaine de prédilection.

Un homme respecté et apprécié de tous

Joseph Lemordant était un homme respecté et apprécié de tous. Son engagement dans le judo, la vie politique et la formation professionnelle a été salué par de nombreux hommages.

Il restera dans les mémoires comme un homme dévoué à sa commune et à ses concitoyens, toujours prêt à aider et à accompagner ceux qui en avaient besoin.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 9 juin à l’église de Loudéac, en présence de sa famille, de ses amis et de nombreux représentants des associations et des institutions locales.