Mort Cause de Décès : Joueur de l’équipe Vitality, Twisten décède à l’âge de 19 ans des suites d’une longue dépression dans le monde de l’e-sport.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La communauté du jeu de tir Valorant est en deuil suite à l’annonce du décès de Karel Asenbrener, plus connu sous le nom de Twisten, joueur tchèque professionnel de seulement 19 ans. Le club Vitality, pour lequel il jouait depuis novembre dernier, a confirmé cette triste nouvelle le 7 juin dernier. Twisten luttait contre la dépression depuis plusieurs années, un combat qu’il n’a malheureusement pas pu remporter.

L’équipe française a exprimé sa tristesse et sa douleur à travers un communiqué, exprimant ses condoléances à la famille, aux amis et aux coéquipiers de Twisten. La structure est bouleversée par cette nouvelle et a décidé d’interrompre toute communication pour la journée. La cause exacte de la mort de Twisten n’a pas été officiellement divulguée, mais le club a publié un deuxième tweet concernant la santé mentale, renvoyant vers le site de Mental Health Europe pour soutenir les personnes souffrant de dépression.

Cette tragédie est un rappel poignant que la santé mentale est un sujet important et souvent négligé dans l’univers de l’e-sport. Les joueurs professionnels passent des heures devant leur écran à s’entraîner et à participer à des compétitions stressantes, sans oublier la pression de la communauté et des sponsors. Ils sont souvent confrontés à des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression et le burn-out.

Le monde de l’e-sport a commencé à prendre conscience de l’importance de la santé mentale des joueurs. Des organisations telles que CheckPoint, une association à but non lucratif, ont été créées pour sensibiliser les joueurs et les professionnels de l’e-sport aux problèmes de santé mentale. Les organisateurs de tournois ont également pris des mesures pour offrir un soutien psychologique aux joueurs.

Il est important de se rappeler que la santé mentale est un sujet qui concerne tout le monde, pas seulement les joueurs professionnels d’e-sport. La dépression, l’anxiété et d’autres troubles mentaux touchent des millions de personnes dans le monde entier. Il est important de briser les tabous qui entourent ces problèmes et de parler ouvertement de la santé mentale.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez traversez des moments difficiles, n’hésitez pas à chercher de l’aide. Des organisations telles que Mental Health Europe offrent des lignes téléphoniques de soutien pour les personnes souffrant de dépression et d’autres troubles mentaux. Il n’est jamais trop tard pour demander de l’aide et commencer à travailler sur votre santé mentale.

En conclusion, la communauté de l’e-sport pleure la perte de Twisten, un joueur talentueux et passionné. Sa mort est une triste rappel de l’importance de la santé mentale dans le monde de l’e-sport et au-delà. Nous devons continuer à sensibiliser les joueurs et les professionnels aux problèmes de santé mentale et à briser les tabous qui les entourent. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez traversez des moments difficiles, n’hésitez pas à demander de l’aide. Nous sommes tous dans ce combat ensemble.