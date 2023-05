Mort Cause de Décès : Karnataka : A ce jour, aucun chef du BJP n’a été tué lors d’une attaque terroriste, Siddaramaiah compare à Rajiv Gandhi.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Karnataka : jusqu’à ce que la politique prenne le pas sur l’empathie

Le 21 mai 2023, le nouveau CM du Karnataka, Siddaramaiah, a prononcé un discours à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Rajiv Gandhi. Au lieu de rendre hommage à l’ancien Premier ministre, Siddaramaiah a choisi de s’en prendre au gouvernement central.

La critique de Siddaramaiah envers Modi

Dans son discours, Siddaramaiah a utilisé un ton sarcastique pour parler du Premier ministre Modi. Il a déclaré : “Le Premier ministre Modi ne parle que de…” avant de simuler un bégaiement, laissant entendre que Modi ne sait pas quoi dire sur les questions sociales. Siddaramaiah a également critiqué la politique économique du gouvernement central, affirmant que les programmes de développement étaient “tous des slogans et des promesses non tenues”.

L’absence d’empathie de Siddaramaiah

Le discours de Siddaramaiah a suscité des réactions mitigées de la part de la population. Si certains ont apprécié son franc-parler, d’autres ont critiqué son manque d’empathie. En effet, le discours de Siddaramaiah n’a pas mentionné l’anniversaire de la mort de Rajiv Gandhi, ni rendu hommage à sa mémoire. Au lieu de cela, il a choisi de politiser l’événement.

Cette absence d’empathie n’est pas nouvelle chez Siddaramaiah. En 2018, lorsqu’il était CM du Karnataka, il avait été critiqué pour avoir assisté à un match de cricket alors que l’État était touché par des inondations. Les habitants avaient reproché à Siddaramaiah de ne pas avoir annulé sa participation au match pour se concentrer sur la gestion de la crise.

La politique avant l’empathie ?

Cette tendance de la politique à prendre le pas sur l’empathie n’est pas propre à Siddaramaiah ou au gouvernement central. Elle est présente dans toutes les sphères de la politique, et pas seulement en Inde. Les politiciens ont tendance à utiliser les événements tragiques pour faire passer leur message politique, plutôt que de se concentrer sur les victimes ou les familles endeuillées.

Cette politisation de l’empathie est problématique, car elle peut conduire à une banalisation de la douleur des victimes. Les politiciens qui utilisent des événements tragiques pour faire passer leur message politique risquent de minimiser la gravité de la situation, ou pire, de la transformer en spectacle médiatique.

L’empathie, une qualité essentielle pour les politiciens

Pourtant, l’empathie est une qualité essentielle pour les politiciens. Les dirigeants politiques doivent être capables de comprendre les problèmes de leur population et de se mettre à leur place. Ils doivent être en mesure de ressentir la douleur des victimes et de travailler avec elles pour trouver des solutions.

En Inde, où les inégalités sociales et économiques sont importantes, l’empathie est d’autant plus importante. Les politiciens doivent être en mesure de comprendre les besoins des plus vulnérables, et de travailler avec eux pour améliorer leur situation.

Conclusion

Le discours de Siddaramaiah à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Rajiv Gandhi a suscité des réactions mitigées de la part de la population. Si certains ont apprécié son franc-parler, d’autres ont critiqué son manque d’empathie. Cette absence d’empathie n’est pas nouvelle chez Siddaramaiah, et est malheureusement une tendance courante dans la politique. Les politiciens doivent se rappeler que l’empathie est une qualité essentielle pour leur rôle, et qu’ils doivent travailler avec les victimes et les familles endeuillées pour trouver des solutions durables.