Mort Cause de Décès : Krishna Rao, le chef du bureau d’Andhra Jyoti Delhi, a passé away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le chef du bureau d’Andhra Jyoti à Delhi décède à l’âge de 86 ans

Sampathamma (86 ans), journaliste senior et chef du bureau d’Andhra Jyoti à Delhi, la mère de A Krishna Rao, est décédée des suites d’une maladie à 19h55 mardi. Elle est décédée dans la maison de son troisième fils, le professeur Srihari Rao, résidant à Venkatasai.

Une vie dédiée au journalisme

Sampathamma a consacré une grande partie de sa vie à sa carrière de journaliste. Elle a travaillé pour de nombreux journaux et publications tels que The Hindu, The Indian Express et The Times of India. Elle a également été membre de l’équipe fondatrice du journal Andhra Jyoti en 1945, qui est rapidement devenu l’un des journaux les plus influents d’Andhra Pradesh.

En tant que chef du bureau d’Andhra Jyoti à Delhi, Sampathamma a couvert de nombreux événements importants de l’histoire indienne, notamment les troubles de l’Assam, l’assassinat de Rajiv Gandhi et les élections générales de 2014. Elle a également été une voix importante pour les droits des femmes et des minorités.

Un héritage durable

Le décès de Sampathamma est une grande perte pour la communauté journalistique indienne. Elle a été une source d’inspiration pour de nombreux jeunes journalistes et a laissé un héritage durable dans le domaine du journalisme.

Son fils, A Krishna Rao, a déclaré que sa mère avait toujours été passionnée par son travail en tant que journaliste et avait continué à travailler jusqu’à ses derniers jours. Il a également souligné que sa mère avait été une figure importante dans la lutte pour les droits des femmes et avait encouragé de nombreuses femmes à poursuivre une carrière dans le journalisme.

Le journal Andhra Jyoti a publié un communiqué de presse dans lequel il a exprimé sa profonde tristesse et sa reconnaissance envers Sampathamma pour ses années de service dévoué au journalisme.

Une perte pour la communauté journalistique

Le décès de Sampathamma est une grande perte pour la communauté journalistique indienne. Elle a été l’une des rares femmes journalistes à avoir une carrière aussi longue et réussie, et elle a été une voix importante pour les droits des femmes et des minorités.

De nombreux journalistes de renom ont exprimé leur tristesse à l’annonce de la nouvelle. “Sampathamma était une voix importante dans le monde du journalisme indien et elle va nous manquer”, a déclaré Rajdeep Sardesai, journaliste et commentateur politique.

Le décès de Sampathamma est un rappel de l’importance du journalisme dans notre société et de la nécessité de protéger la liberté de la presse. Les journalistes comme Sampathamma ont consacré leur vie à la recherche de la vérité et à la défense des droits de tous les citoyens, et leur travail est essentiel pour maintenir une société libre et démocratique.

Conclusion

Le décès de Sampathamma est une grande perte pour la communauté journalistique indienne. Elle a été une figure importante dans le monde du journalisme, et son héritage durera longtemps après sa mort. Nous devons continuer à honorer son travail et à défendre la liberté de la presse pour que d’autres puissent suivre ses traces et continuer à faire avancer la vérité et les droits de tous les citoyens.