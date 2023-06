Mort Cause de Décès : Kyle Brown, directeur d’ESPN, décède à l’âge de 42 ans suite à une “urgence médicale”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le directeur d’ESPN, Kyle Brown, est décédé samedi dernier après avoir subi une “urgence médicale” lors d’un super régional de baseball de la NCAA à Winston Salem, en Caroline du Nord. Il avait 42 ans. Le match super régional entre le n ° 16 Alabama et le n ° 1 Wake Forest a été retardé de deux heures pour cette raison. Brown était un membre profondément admiré de l’équipe de production d’ESPN, ayant remporté deux Sports Emmy Awards tout en travaillant dans une multitude de sports. Il laisse dans le deuil sa femme, Megan, et leurs quatre enfants – Makayla, Carson, Camden et Madyn.

Avant de travailler chez ESPN, Brown était lanceur dans l’équipe de baseball de l’État de l’Ohio, où il était capitaine. Il attribue son amour de la production télévisée sportive à son ancien voisin qui était directeur d’ESPN et l’a laissé l’accompagner lors d’événements. Brown avait commencé à travailler avec ABC et ESPN chaque fois qu’ils venaient dans l’État de l’Ohio pour téléviser des jeux alors qu’il était un étudiant de première année au lycée.

ESPN a rendu hommage à Brown avant la couverture par le réseau de la pièce super régionale de dimanche. Le présentateur Kris Budden a annoncé la nouvelle de son décès en direct, en soulignant que Brown “chérissait les opportunités de faire carrière dans le sport”. “Sa famille ESPN souhaite exprimer ses plus sincères condoléances et son soutien total aux proches de Kyle… Kyle nous manquera beaucoup”, a-t-elle ajouté.

Wake Forest a battu l’Alabama 22-5 lors de l’affrontement de dimanche pour se qualifier pour les College World Series à Omaha, Neb. C’est la première fois que le programme obtient une candidature pour le tournoi depuis 1955. Brown a certainement aimé voir la compétition intense de baseball, mais ce moment a été assombri par sa mort tragique et inattendue.

La communauté sportive a exprimé ses condoléances à la famille de Brown et à ESPN. Les fans ont également souligné son professionnalisme et son talent indéniable pour la production télévisée sportive. ESPN a perdu un membre précieux de son équipe, mais son héritage sera perpétué par les Sports Emmy Awards qu’il a remportés et par l’inspiration qu’il a offerte à ceux qui aspirent à travailler dans le monde du sport.