Mort Cause de Décès : La collaboration entre Sultan et La Fouine au sein de la Team BS est terminée.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sultan parle de Team BS et de sa carrière dans une interview à MediaPac TV

Dans une interview accordée à MediaPac TV, Sultan a discuté de ses derniers projets ainsi que de certains souvenirs de sa carrière. Le rappeur a également abordé la question d’un possible retour sur scène de Team BS.

Team BS n’est pas un groupe

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un retour sur scène de Team BS, Sultan a répondu : “C’est mort”. Il a toutefois précisé que Team BS n’était pas un groupe. “Déjà, il faut savoir que Team BS, ce n’était pas un groupe. Team BS, c’était un projet en commun”, a-t-il expliqué.

Le rappeur a poursuivi en expliquant comment le projet avait vu le jour. “Team BS, c’est né de La Fouine. Il faisait Capital du Crime 4 et on s’est concerté au studio pour faire un morceau commun de ce projet-là. Le morceau, c’est Team BS, celui que tout le monde a connu. Quand on a fait ce son, La Fouine, il a senti qu’il y avait un truc. Il s’est dit : ‘non le son est trop chaud’. Donc il a mis de côté Capital du Crime 4 et s’est dit : ‘Venez, on va faire un truc en commun'”.

Sultan a également précisé les termes initiaux de l’accord. “Il n’a pas dit : faisons un groupe en commun. Il a dit : ‘Faisons un album en commun’. C’est donc cela qui explique le comportement de chacun après le projet. Avec Scalp, on a fait l’album Team BS. On l’a sorti et après chacun est retourné dans sa carrière respective.”

Des projets individuels pour chacun des membres

Il est intéressant de noter que Sultan a souligné que les membres de Team BS avaient tous repris leur carrière individuelle après la sortie de l’album. Cyndi, Fababy, Sultan et La Fouine n’ont pas sorti d’autres projets en commun depuis.

La Fouine n’a pas réagi à cette interview diffusée le 18 mai 2023. Tout récemment, le rappeur a sorti avec d’autres artistes le titre Quitte qui compte pour la compilation Banlieue Ouest Mafia.

En conclusion

En somme, Sultan a clarifié que Team BS n’était pas un groupe mais plutôt un projet en commun. Les membres du quatuor ont tous repris leur carrière individuelle après la sortie de l’album. Bien que les fans puissent être déçus de ne plus voir le quatuor sur scène ensemble, il est rassurant de savoir que chacun des membres continue de travailler sur des projets individuels.