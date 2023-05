Mort Cause de Décès : “La compagne de son fils décédé est placée en garde à vue !”

Nécrologie – Mort cause de décès.

De son vrai nom, Christian Aaron Päffgen, le sexagénaire a été retrouvé mort à son domicile situé rue de Cambronne dans le XVème arrondissement de Paris dans la nuit du vendredi 19 au ce samedi 20 mai 2023, selon nos confrères du Parisien. Le quotidien indique également qu’une femme, qui serait sa compagne, a été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Une décision prise pour “éclaircir les circonstances dans lesquelles a pu survenir le décès de la victime, qui était hémiplégique”, précise le parquet.

Photographe et auteur, le fils de la mannequin et chanteuse Nico du célèbre groupe Velvet Underground, décédée en 1988 a affirmé pendant des années être le fils d’Alain Delon. Mais la star de cinéma a toujours réfuté cette information. Cependant, il a été élevé par Édith, la mère du Jaguar qui l’a ensuite adoptée, avec son deuxième mari, Paul Boulogne.

Un dernier échec devant la justice

En septembre 2019, Ari Boulogne avait déposé une demande de reconnaissance en paternité devant le tribunal judiciaire d’Orléans (Centre-Val de Loire), Alain Delon possédant une résidence dans le Loiret. En août 2020, le tribunal avait déclaré “la juridiction française territorialement incompétente”.Une décision confirmée en appel en septembre 2021. “M. Alain Delon rapporte la preuve que son domicile est en Suisse”, “règle ses impôts sur le territoire suisse”, “vote en Suisse” et “se fait soigner en Suisse” :”Il en résulte que son domicile est bien en Suisse et non en France”. La résidence que possède le père d’Anthony dans la région Centre-Val de Loire “ne constitue depuis de nombreuses années qu’une résidence secondaire et non son établissement principal”.

Conclusion

La mort tragique d’Ari Boulogne met fin à une longue bataille juridique pour prouver sa filiation avec Alain Delon. Malgré ses affirmations, la star de cinéma a toujours nié être son père biologique, et la justice a confirmé à plusieurs reprises son incompétence territoriale pour trancher sur cette question. Ce drame soulève également des questions sur la responsabilité de la compagne d’Ari Boulogne dans sa mort, qui doit être éclaircie par l’enquête en cours.

En fin de compte, cette affaire est un rappel que les relations familiales peuvent être complexes et difficiles, même pour les personnalités publiques. Nous espérons que les parties concernées pourront trouver la paix et la résolution qu’elles cherchent dans cette triste affaire.