Mort Cause de Décès : La famille annonce le décès de Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte des «Pentagon Papers», à l’âge de 92 ans.

Décès de Daniel Ellsberg, l’homme qui a dévoilé les “Pentagon Papers”

Introduction L’Américain Daniel Ellsberg, connu pour avoir divulgué en 1971 des documents secrets sur la planification de la guerre au Vietnam, les «Pentagon Papers», est décédé vendredi à l’âge de 92 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle dans un communiqué, précisant qu’il est mort d’un cancer du pancréas qui lui avait été diagnostiqué en février.

Qui était Daniel Ellsberg ? Né en 1931 à Chicago, Daniel Ellsberg était un analyste militaire et stratégique américain. Il a travaillé pour le gouvernement américain et le département de la Défense pendant plusieurs années, avant de démissionner en 1970 pour se consacrer à la lutte contre la guerre au Vietnam.

C’est en 1971 qu’il a décidé de divulguer des documents secrets sur la guerre, les fameux «Pentagon Papers». Ces documents, qui avaient été commandés par le secrétaire à la Défense Robert McNamara, révélaient notamment que les gouvernements américains successifs avaient menti sur les raisons de leur engagement au Vietnam et que la guerre était en réalité perdue d’avance.

Cette révélation a été un choc pour l’opinion publique américaine et a contribué à faire basculer l’opinion contre la guerre. Ellsberg a été poursuivi en justice par le gouvernement américain pour espionnage et vol de documents confidentiels, mais les charges ont finalement été abandonnées.

Un militant engagé Après la publication des «Pentagon Papers», Daniel Ellsberg est devenu un militant engagé pour la paix et la défense des droits civiques. Il a participé à la création du mouvement pour la désobéissance civile contre la guerre au Vietnam et a été arrêté à plusieurs reprises pour des actions non violentes de protestation.

Il a également été un critique virulent de la politique étrangère américaine, en particulier de la guerre en Irak et des politiques de surveillance de la NSA.

Hommages Le décès de Daniel Ellsberg a suscité de nombreux hommages de la part de personnalités politiques et intellectuelles. Le sénateur Bernie Sanders a salué son courage et son engagement, tandis que le philosophe Noam Chomsky a souligné son rôle crucial dans la révélation des mensonges du gouvernement américain.

Le New York Times a également publié un éditorial en sa mémoire, notant que «les documents que Daniel Ellsberg a divulgués ont changé le cours de l’histoire américaine».

Conclusion Le décès de Daniel Ellsberg marque la fin d’une vie exceptionnelle, marquée par le courage, l’engagement et la défense de la vérité. Sa révélation des «Pentagon Papers» a été un acte de courage qui a contribué à mettre fin à une guerre inutile et coûteuse en vies humaines. Son héritage continuera d’inspirer les générations futures dans leur lutte pour la justice et la paix.